Surface Dock 2 Hakkında Yeni Bilgiler Ortaya Çıktı

Microsoft'un 2015 yılında piyasaya sürdükten sonra yenisini geliştirmediği Surface Dock'un yeni versiyonuna ait olduğu belirtilen yeni bilgiler ortaya çıktı. Surface Dock 2'de, ilkindeki iki mini DisplayPort yerine iki Type-C portun yer alacağı söyleniyor.

Microsoft, 2015 yılında Surface Dock'u piyasaya sürmüştü. Telefonunuzu neredeyse bir bilgisayara dönüştürebildiğiniz bu aparatta 3 adet USB portu ve HDMI girişinin yanı sıra iki tane de mini DisplayPort bulunuyordu. Bununla birlikte, yaklaşık 4 buçuk senedir Surface Dock'un yenisi kullanıcılarla buluşmuyordu. İşte şimdi, Belçikalı bir e-ticaret sitesinde Surface Dock 2'ye işaret eden bir kayıt ortaya çıktı. Kayıttaki ürünün değeri 267 dolar.

Cihazın özellikleri hakkında pek bir ayrıntı bulunmasa da Dr. Windows'un haberine göre cihazda ısrarla ihtiyaç duyulan geliştirmeler yer alıyor ancak form faktörü ve tasarımı korunuyor. İlk versiyonun arka kısmında yer alan iki adet mini Display Port yerine, Surface Dock 2'de iki Type-C port yer alıyor. Ethernet portunun, ses girişinin ve iki USB Type-A portun yeni cihazda da yer alması bekleniyor.

Güç kaynağı gelişiyor

Buna ek olarak, ön taraftaki iki Type-A portun Type-C portlarla değiştirilip değiştirilmediği konusunda bir muğlaklık bulunuyor, eğer durum buysa, Microsoft için dev bir adım olacak. Microsoft uzun zamandır cihazlarına yeni port ekleme konusunda çekinceli davranıyor ve port eklemeye karşı argümanlar öne sürüyor. Eğer haber doğruysa, Microsoft adına sürpriz bir gelişme sayılacak.

Güç konusundaysa, yeni cihazın eski cihazdaki 95 W'lık gücü 200 W'a çıkaracağı belirtiliyor. Bu yenilik de kullanıcılar için sevindirici çünkü Surface Book 2 gibi cihazlar zorlandıkları zaman oldukça fazla güç harcıyorlar. Yükseltilmiş güç seçeneği, daha güçlü özelliklerle çıkması beklenen Surface Book 3 gibi cihazlar düşünüldüğünde de memnuniyet verici. Tüm bunların yanı sıra yeni cihazın daha uzun bir kabloyla birlikte geleceği de konuşuluyor.

Yine Dr. Windows bir Hollanda sitesinde 'Surface için MICROSOFT Power Supply 127 w' kaydı buldu. Bu ürünün çıkacağı söylentisi olan Book 3'ün bir aksesuarın olup olmadığı bilinmiyor. Şu andaki Book 2 cihazının şarjı 102 W'lık. Surface Dock 2 için de sitede yazan şey ürünün 15 gün içerisinde stoklarda olacağı. Surface Book 3 ve Surface Go 2'nin mart ayında piyasaya çıkması bekleniyordu ancak görünen o ki yeni ölümcül koronavirüs salgını nedeniyle bu planlarda değişiklik oldu. Microsoft'un bu ürünleri piyasaya sürmeye hazırlandığı açık olsa da tarih konusunda bir bilgi yok. Aksesuarların da bu iki cihazla birlikte kullanıcılara sunulması şaşırtıcı olmaz.