Grand Theft Auto III, Nintendo Switch'te Oynanabilir

Rockstar Games'in ikonik oyunlarından Grand Theft Auto III, Nintendo Switch'e taşındı. Resmi olmayan proje, oyunun Nintendo Switch'te de rahatlıkla ve büyük sorunlar yaşanmadan oynanabileceğini gözler önüne seriyor.

Video oyun sektörünün köklü isimlerinden biri olan Rockstar Games, 2001 yılında dünyanın en popüler açık dünya oyunlarından Grand Theft Auto'nun 3. oyunu ile karşımıza çıkmıştı. "Grand Theft Auto III" isimli bu oyun, pek çok oyunseverin de hala gözdesi konumunda. Ve bu oyun şimdi, Nintendo Switch konsolu üzerinden oynanabilir hale geldi. Proje resmi olmasa da pek çok oyunsever, Nintendo Switch'te Grand Theft Auto III'e şans verecek gibi görünüyor.

"Eradicatinglove" isimli bir YouTube kanalı tarafından paylaşılan proje, performans açısından beklentileri karşılayacak gibi görünüyor. Oyuncular, Nintendo Switch konsolunu yerleşik modda 1080p 60 fps, el modunda ise 720p 30 fps olarak oynayabiliyorlar. Oynanış sırasında ufak tefek sorunlar yaşanıyor olsa da bu durum, resmi olmayan bir proje için pek de önemli bir mesele değil.

Grand Theft Auto III, oyuncular için olduğu kadar Rockstar Games için de kritik önem arz eden bir oyundu. Çünkü Grand Theft Auto efsanesi, bu oyunla ilk kez üç boyutlu bir deneyim sunmuştu. Üstelik yayınlandığı dönemlerde de çok ses getiren Grand Theft Auto III, gerek oynanışı gerekse hikayesi ile oyuncuları mest etmeyi başarmıştı. İşte bu ikonik oyun artık, Nintendo Switch'te de resmi olmadan oynanabiliyor.

Sizleri şimdi, Eradicatinglove kanalı tarafından yayınlanan "grand theft auto 3 on the switch" başlıklı video ile yalnız bırakacağız. Video içerisinde, Grand Theft Auto III'ü Nintendo Switch'te oynamak için neler yapmanız gerektiği tek tek anlatılıyor. Ayrıca indirmeniz gereken dosyalar da videonun açıklama kısmında yer alıyor. Eğer sizler de bir Nintendo Switch sahibiyseniz ve Grand Theft Auto III efsanesini bu konsolda oynamaya karar verip test ederseniz, deneyiminizi bizimle paylaşmayı unutmayın.

Grand Theft Auto III'ü Nintendo Switch'te oynamak için yapmanız gerekenlerin anlatıldığı video