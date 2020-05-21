GTA 6'nın Çıkış Tarihi ile İlgili İpucu Verilmiş Olabilir

Take-Two Interactive'in bugünkü mali rapor açıklaması, şirketin gelecek yıllardaki projeleri ile ilgili de önemli ipuçları veriyordu. Şirket tarafından yapılan açıklamalar, 2022 mali yılı için çok önemli adımlar atılacağını ortaya koyuyor. Peki GTA 6 da bu adımlar arasında yer alıyor olabilir mi?

Geçtiğimiz saatlerde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde video oyun sektörünün en önemli isimlerinden bir tanesi olan Take-Two Interactive'in 2020 yılındaki ilk mali raporunu açıkladığından bahsetmiştik. Dünyanın en popüler oyunlarından bazılarının yasal haklarını bulunduran Take-Two'un açıklamaları, GTA 5 ve Red Dead Redemption 2 gibi oyunların çatır çatır satmaya devam ettiğini ortaya koyuyordu. Ancak şirketin açıklamaları, önümüzdeki yıllarla ilgili de büyük ipuçları saklıyor.

Şirket tarafından yapılan mali rapor açıklamalarında bu yılki durgunluğun geçici bir süreç olduğu, önümüzdeki yıllardaki mali durumun çok daha farklı olacağı belirtildi. Yaklaşmakta olan oyunları ile ilgili de konuşan şirket, piyasaya sürecekleri oyunların ellerindeki en güçlü kozlar olduğunu ifade etti. Üstelik yapılan açıklamalarda yaklaşan oyunların mevcut yapımların devamı niteliğinde olacağı belirtildi.

Take-Two Interactive'in açıklamaları akıllara GTA 6'yı getiriyor

Take-Two Interactive'in video oyun sektörünün önemli isimlerinden bir tanesi olduğunu zaten söylemiştik. GTA serisinin yaratıcısı olan Rockstar Games'in, Take-Two Interactive'in alt kuruluşu olması da bu durumun nedenlerinden biri.

Take-Two Interactive'in mali rapor açıklamaları sırasında kullanmış olduğu "mevcut yapımların devamı" ifadesi, oyunseverlerin akıllarına doğrudan GTA 6'yı getirdi. Çünkü yine aynı açıklama sırasında önümüzdeki dönemlerde piyasaya sürülecek oyunların güçlü kozlar olacağı vurgusu yapıldı. GTA serisinin oyun sektöründe ne kadar güçlü olduğunu düşünecek olursak, Take-Two Interactive'in GTA 6'dan başka bir yapıma referans veriyor olduğunu düşünmek epey zorlaşıyor.

Take-Two Interactive tarafından yapılan açıklamalarda yeni ve iddialı oyunların piyasaya sürülmesinin 2021 itibarıyla başlayacağı ifade edildi. Şirketin 2022 mali yılı için iddialı açıklamalarda bulunduğunu da düşündüğümüzde GTA 6'yı en erken 2021 yılında göreceğimizi söyleyebiliriz.

GTA 6'nın geliştiricisi Rockstar Games'ten de bugüne kadar en ufak bir açıklama gelmedi. Ancak oyunla ilgili iddialar silsilesi hiçbir zaman kesilmedi ve oyunseverler, bir yandan GTA 6 ile ilgili resmi açıklamaları beklerken bir yandan da olası GTA 6 senaryolarına kulak kabarttılar.

Take-Two Interactive'in açıklamaları, her ne kadar üstü kapalı da olsa GTA 6'nın yolda olduğunun bir göstergesi olabilir. Ancak şirketin son açıklamaları, en erken 2021 yılında piyasaya sürülmesinin daha muhtemel olduğunu ortaya koyuyor. Ancak video oyun sektörünün hareketli yapısını göz önünde bulunduracak olursak şirketin tüm oyunseverleri ters köşe yapabileceğini de unutmamalıyız.