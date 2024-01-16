Rockstar Games'in çatı şirketi Take-Two'nun, Remedy'nin geçtiğimiz yıl getirdiği yeni logosuna itiraz ettiği ortaya çıktı. Şirket, Remedy logosunun Rockstar logosuna benzediğini iddia ediyor.

GTA oyunlarının arkasındaki Rockstar’ın çatı şirketi Take-Two ve Max Payne, Control, Alan Wake gibi oyunların geliştiricisi Remedy Entertainment, ilginç bir konuyla gündeme geldi. Take-Two’nun, Remedy’nin logosunu değiştirmesini istediği ortaya çıktı.

İlk olarak RespawnFirst tarafından paylaşılan habere göre Take-Two, geçtiğimiz yıl Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık’taki ticari marka kurumlarına itirazda bulundu. Şirketin yasal yollara başvurmasının nedeni ise Remedy’nin yeni logosuydu.

Take-Two, Remedy’nin logosunun Rockstar’a benzediğini düşünüyor

Remedy, 14 Nisan 2023’te yukarıda sol tarafta gördüğünüz yeni logosunu tanıtmıştı. Şirket, kurşuna benzeyen logosunu değiştirerek yansımalı bir “R” harfine geçiş yapmıştı. Bugün çıkan bilgiler de şirketin bu hamlesinin Take-Two’yu kızdırdığını gösterdi.

Take-Two, Remedy’nin marka kurumlarına yaptığı başvuruya itiraz ederken yeni logonun Rockstar'ınkine benzediğini belirtti. Şirket, sunduğu gerekçede Remedy logosunun “kamuoyunda kafa karaşıklığı oluşturabileceğini” söyledi. Şirketin 26 Temmuz’da AB’de, 12 Eylül’de ise Birleşik Krallık’ta yaptığı aktarıldı. İki şirket, şu anda bekleme süresinde. Sorunu aralarında çözemezlerse iş mahkemeye gidebilir. Ancak bu da 2025’ten önce gerçekleşmeyecek.

İşin daha da garibi bu iki şirketin iş birliğinde olması. Remedy ve Take-Two Max Payne serisinin yeniden yapımları için bir süredir birlikte çalışmalar sürdürüyordu. Hatta 2000’li yılların başında Max Payne oyunlarını yayımlayan da Rockstar’dı. Yaşananların bu ilişkiye zarar verip vermeyeceği belirsiz.

Remedy’nin logosundan ziyade Take-Two’nun bu itirazının kafaları karıştırdığını söylemek mümkün. Her iki logonun tek ortak noktası “R” harfi. Bunun dışında pek bir benzerlik göstermiyorlar. Ayrıca Rockstar’ın yıldızlı ikonik logosu herkesin aklına kazınmış durumda. Remedy’le karıştırılacağını söylemek zor. Ancak iki şirketin bu kadar yakın olması nedeniyle karıştırılabileceğini düşünmüş olabilirler. Peki sizin logolar hakkındaki düşünceleriniz neler? Sizce benziyorlar mı?