Regent Craft, tamamen elektrikli Viceroy Seaglider isimli deniz uçağının ilk yolcu testi başarıyla tamamlandı. Peki bu deniz uçağı hangi alanlarda kullanılacak?

Elektrikli ulaşım devrimi artık denizlere de uzanmaya başladı. Rhode Island merkezli Regent Craft, tamamen elektrikli Viceroy Seaglider’ın ilk yolculu test uçuşunu başarıyla tamamladı.

Bu devrim niteliğindeki deniz uçağı, sudan sadece birkaç metre yüksekte ultra düşük irtifada süzülerek yolcuları güvenle taşımayı başardı.

Viceroy Seaglider 14 kişiye kadar taşıyabiliyor

Deniz uçakları, su yüzeyine yakın uçarken oluşan aerodinamik avantajları kullanarak daha az enerji harcıyor. 12 yolcu ve 2 mürettebat kapasitesine sahip Viceroy Seaglider, 300 km mesafeyi 300 km/saat hızla kat edebiliyor.

Hibrit bir tasarıma sahip olan araç, hem gövdesiyle suda yüzebiliyor hem de hidrofoilleri sayesinde dalgaların üzerinde kayarak ilerleyebiliyor.

Hangi alanlarda kullanılacak?

Regent Craft, Viceroy Seaglider'ın tam ölçekli testlerini yapmak için ABD Sahil Güvenliği’nden geçtiğimiz yıl onay almıştı. Aylar süren kapsamlı testlerin ardından uçuş gerçekleşti ve şirket, 90 milyon dolarlık yatırımıyla elektrikli yüksek hızlı kıyı taşımacılığını gerçeğe dönüştürmeye bir adım daha yaklaştı.

Şirket ayrıca Viceroy Seaglider için dünya çapında 9 milyar doların üzerinde sipariş aldığını duyurdu ve bu araçların turist taşımacılığı, kargo hizmetleri ve acil durum müdahalesinde kullanılacağını belirtti.