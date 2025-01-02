Milyonlarca kullanıcısı olan mesajlaşma ve canlı yayın platformu Tango'ya erişim engeli getirildi. Platform, alınan karar gereğince artık kullanılamıyor.

Küresel çapta 400 milyonun üzerinde kullanıcıya sahip olduğu bilinen mesajlaşma ve canlı yayın platformu Tango'ya erişim engeli getirildi. Konuyla ilgili karar, Ankara 1'inci Sulh Ceza Hakimliği tarafından alındı.

Tango, piyasadaki diğer mesajlaşma ve canlı yayın platformlarından biraz daha farklıydı. "PEGI 18" etiketine sahip olan, yani 18 yaş ve üzerindeki kullanıcılar için uygun olan platformun, müstehcen içeriklere ev sahipliği yaptığı biliniyordu. Bu platform artık erişime engellenmiş durumda.

Platforma ulaşmak isteyenler, uyarı mesajı ile karşılaşıyorlar

Tango'nun alan adı olan "tango.me"ye ulaşmak isteyen kullanıcılar, "tango.me, 11/12/2024 tarihli ve 2024/15041 D.İş Sayılı Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmiştir." ifadesi ile karşılaşıyorlar. İlgili karar, BTK'nın site bilgileri sorgu sayfasında da gösteriliyor.

Tango'nun neden erişim engeli aldığına ilişkin yapılmış resmî bir açıklama bulunmuyor. Ancak platform, içeriği gereğince müstehcenlik nedeniyle erişim engeli almış olabilir.