Spor takip uygulaması Sofascore'a erişim engeli getirildi. Siteye girmeye çalışan kullanıcılar, BTK tarafından hazırlanmış bir uyarı mesajı ile karşılaşıyorlar.

Dünyanın en geniş kapsamlı spor takip platformlarından biri olan Sofascore, Türkiye'de erişime engellendi. Siteye girmeye çalışan kullanıcılar, BTK'nın uyarısı ile karşılaşıyorlar.

Sofascore'un internet sitesine girmeye çalışırsanız "Yasadışı bahis TERÖRÜN FİNANSMANINDA kullanılabilmektedir. Yasadışı bahis sitelerine gönderdiğiniz paralar sizi suçlu duruma düşürebilir. Ayrıca yasadışı bahis ve kumar suçtur." ifadesinin kullanıldığını göreceksiniz. Bu mesajdan sonra siteye devam edemiyorsunuz.

BTK'nın Sofascore ile ilgili resmî kararı şöyle:

BTK'ya ait sorgulama sayfasında, "sofascore.com, 24/12/2024 tarihli ve 490.05.01.2024.-951950 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla erişime engellenmiştir." ibaresine yer veriliyor.

Siteye girdiğinizde sizi karşılayan sayfa şöyle: