Çok eski zamanlarda yaşayan insanların mağaralarda yaşadıklarını mutlaka duymuşsunuzdur. Hatta bu bilgi o kadar yaygın ki eski insanların evleri dendiğinde, akla direkt olarak mağaralar geliyor.

Peki bu bilgi gerçekten doğru mu? Çok uzun yıllar önce insanlar gerçekten mağaralarda mı yaşıyordu?

Araştırmacılar, bu konuya dair ne diyor?

Aslında eski insanların mağaralarda yaşamış olma ihtimali oldukça düşük ve bunun birden çok sebebi var.

İlk neden mağaraların; soğuk, sıkışık, karanlık ve orada hava sirkülasyonunun zayıf olması. Bu şartlar da o bölgeleri oldukça uygunsuz ve istenmeyen yaşam alanları hâline getiriyor.

Öte yandan mağaraların, Buz Çağı sırasında sert hava koşullarında hayati bir sığınak görevi gördüğü bilgisi doğru olsa da mağara yırtıcılarının yoğun olarak buralarda yaşaması, birçok antik insanı mağaralarda yaşamaktan alıkoymuş olmalı.

Fakat belki de daha önemlisi, etrafta çok fazla mağara olmaması ve var olanların da çoğunlukla uygunsuz yerlerde olması.

Çünkü tarih öncesi avcı-toplayıcı insanlar, suyun ve avlanma alanlarının çevresine yerleşen göçebe topluluklardı.

Bu sebeplerden hareketle, insan yerleşimi ve faaliyetlerine dair kanıtlar içeren tüm mağaralar incelendiğinde, o bölgelerde yaşanıldığına dair işaret olmaması pek şaşırtıcı değil.

Örneğin mağaralarda bir ocak kurmak veya yemek pişirmek, neredeyse imkansız. Bu da mağaraların yaşamak için değil de ritüeller düzenlemek ve belirli erzakları ya da kaynakları depolamak gibi belirli amaçlar için kullanıldığını göstermekte.

Peki o zaman tarih öncesi insanlar nerede yaşıyordu?

Avcı-toplayıcı insanlar muhtemelen zamanlarının çoğunu açık havada, bol miktarda yiyecek ve su kaynaklarına yakın kaya sığınaklarında veya geçici kamp alanlarında geçirmişlerdi. Bu alanlar da genellikle nehirlerin, göllerin veya okyanusların kıyılarında olurdu. Yine ormanlar ve çayırlar da yılın belli zamanlarında eski kabilelerin ihtiyaçlarını karşılardı.

Öte yandan tarih öncesi insanlar muhtemelen mağaralarda çok sık yaşamamış olsalar da çeşitli amaçlarla düzenli olarak mağaraları ziyaret ediyorlardı. Örneğin dünyanın dört bir yanındaki mağaraların duvarlarında, çeşitli antik sanat eserlerine rastlandı.

Yine bu mağaralar, Taş Devri insanları tarafından mezarlık olarak da kullanılmıştı. Öyle ki Neandertallerden Endonezya’nın “Hobbit” insanlarına kadar, atalarımızın çoğu mağaralarda zaman geçirdi.

Kanıtlar bu alanların, kült benzeri ritüeller ve tutkal yapımı için kullanıldığını gösteriyor. Hatta bir grup Neandertal, bilinmeyen sebeplerle bir mağaranın içine bir sürü kafatası bile saklamıştı.

Özetle eski insanlar mağaraları, yaygın bilinenin aksine yaşamak için kullanmıyordu. Çünkü mağara ortamları, bu açıdan elverişsizdi. İnsanlar mağaraları yaşam alanından ziyade bahsettiğimiz farklı amaçlar için kullanıyorlardı.

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