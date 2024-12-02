Ticaretin tarihini incelediğimizde insanlığın yıllar boyunca çeşitli nesneleri para birimi olarak kullandığını görmek mümkün. Bu içerikte, tarih boyunca kullanılmış en ilginç para birimlerini inceliyoruz.

İnsanlı tarih boyunca çeşitli ticari aktivitelerde bulunmuş ve bu alışverişlerini gerçekleştirmek için birçok ilginç ödeme yöntemi geliştirmiştir.

Hazırsanız bugüne kadar kullanılmış en ilginç para birimlerini incelemeye başlayalım.

Devasa disklere benzeyen Rai taşları Mikronezya'daki Yap Adası'nda para birimi olarak kullanılmıştı.

Sahipliğin taşın fiziksel olarak yerinin değiştirilmesi yerine topluluk önünde yapılan sözlü anlaşmalarla aktarıldığı ve taşların büyüklüğünün ve taşınma öyküsünün onların değerini belirlediği biliniyor.

Santa Cruz Adaları’ndaysa tüy parası kullanılıyordu.

Tüy parası küçük kırmızı kuş tüylerinden dokunmuş uzun sarmallardan oluşuyor.

Ek olarak üretimi zahmetli olan tüy parasının hem zenginliğin hem de sosyal statünün bir göstergesi olduğu söyleniyor.

Afrika, Asya, Okyanusya bölgelerindeyse Kauri kabuklarının kullanıldığı biliniyor.

Kauri kabuklarının dayanıklılıkları ve taşınabilirlikleri sayesinde birçok kültürde ticaretin temel taşlarından biri olduğu söyleniyor.

Özellikle kolay bir şekilde sayılabilir olmasının onları yüzyıllar boyunca bir çeşit para birimi olarak popüler kılmış.

Batı Afrika’daysa Manilla adı verilen bilezikler kullanılıyordu.

Manillalar, hem takı hem de para birimi olarak kullanılan halka şekilli bronz ya da bakır bilezikler olarak biliniyor.

Antik Çin’de ise bıçak parası olarak bilinen bıçak şeklindeki bronz veya bakır madeni figürler kullanılmaktaydı.

Orta Afrika’da Katanga Haçı denilen büyük bakır külçeler kullanılmaktaydı.

Asya’da bir dönem, çay yapraklarının sıkıştırılmasıyla oluşturulan çay tuğlaları bir değişim aracı olarak kullanılmıştı.

Afrika ve Amerika'da, cam boncuklar ticaret ve törenlerde kullanılıyordu.

Rusya’daysa ravent çubukları bir dönem para birimi olarak kullanılmıştı.

18. yüzyılda Rusya'da kullanılan ravent çubukları, özellikle tıbbi açıdan değerliydi ve bir süre Çin ile yapılan ticarette önemli bir yer tutmuştu.

Ancak bir çeşit sebze olan bu para birimi, kısa ömürlü yapısı nedeniyle oldukça ilginç bir para birimi seçimi olarak değerlendiriliyor.

Uganda’da ise dut ağacının kabuğundan yapılan bir kumaş para birimi olarak kullanılıyordu.

Orta Çağ Rusya’sında sincap postları özellikle kış aylarında değerli bir para birimi olarak işlem görüyordu.

Kuzey Amerika yerlileri arasındaysa Wampum adı verilen deniz kabuklarından yapılmış boncuklar kullanılıyordu.

20. yüzyılda Batı Afrika’da yaşanan para sıkıntısı nedeniyle bir dönem şişe kapakları para birimi olarak kullanılmıştı.

Sizin en ilginç bulduğunuz hangsi oldu? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın.

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