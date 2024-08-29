Tavşanların hem kusamadığını hem de gaz çıkaramadığını biliyor muydunuz? Üstelik bunlar oldukça temel bir ihtiyaçken! Peki bunun sebebi nedir?

Neredeyse her memeli, kusma ve gaz çıkarma davranışı gösterir. Ancak tavşanların bu şekilde rahatlamaması oldukça şaşırtıcıdır.

Gelin, tavşanların neden kusamadığını ve gaz çıkaramadığına bakalım.

Tavşanlar, vahşi doğada ot ve yapraklarla beslenir.

Bu beslenme biçimi sebebiyle mideleri genellikle oldukça dolu olur ve reflü, onlar için yaygın bir tehlikedir. Bu nedenle hem yabani hem de evcil tavşanlar, yiyeceklerin ve mide asidinin yemek borusuna geri gitmesini önlemek için mide anatomisinin çeşitli özelliklerini geliştirmişlerdir.

Öncelikle onların yemek borusu, yiyeceklerin mideden geri gelmesini zorlaştıracak bir açıya sahiptir. Ayrıca tavşanlar çok sıkı bir özofagus sfinkterine de sahiptir. Özofagus sfinkter, midenin yemek borusuna kaçmasına engel olan bir yüksek basınç alanıdır.

Bu basınç alanı da tavşanların kusamamasına sebep olur.

Geçmişte insanlar, bir tavşanın kusamamasının zayıf bir diyaframdan kaynaklandığını düşünmüşlerdir. Fakat bir tavşanı midesini boşaltmaktan aciz kılan, diyaframı değil mide yapısıdır.

Ek olarak evcil tavşanlar, genellikle yabani tavşanlardan çok daha az egzersiz yaparlar ve sindirim sistemleri için sağlıklı olmayan farklı gıdaları tüketmeye oldukça meyillidirler. Bu da gaz dahil olmak üzere çeşitli mide sorunlarına yol açabilir ve onların hayatlarını tehlikeye atabilir.

Tavşanlar, çoğu memelinin aksine kusamaz ve fiziksel olarak gaz çıkaramazlar. Çünkü vücut yapıları hem kusmalarına hem de gaz çıkarmalarına müsaade etmez. Bu nedenle onlar, sağlıksız beslendiğinde veya yeterince hareket etmediğinde gaz çıkarma ihtiyacı duyarlar ancak bunu yapamazlar.

Böylece büyük sağlık problemleriyle karşılaşırlar ve kısa sürede ölümle burun buruna gelebilirler.

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