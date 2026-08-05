Otomobil Fiyat Listelerinde de Sıkça gördüğümüz 'Tavsiye Edilen Satış Fiyatı' Ne Demek?

Otomobil listelerinde de sıkça gördüğümüz 'tavsiye edilen satış fiyatı' ne demek ve nasıl belirleniyor?

Yeni bir otomobil satın almayı düşünüyorsanız, markaların yayımladığı fiyat listelerinde mutlaka "Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Satış Fiyatı" veya benzer bir ifadeyle karşılaşmışsınızdır. İlk bakışta bu fiyat, aracın ödeyeceğiniz kesin bedeli gibi görünse de işin aslında birkaç önemli detay bulunuyor.

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Özellikle kampanyalar, bayi indirimleri ve ek donanım seçenekleri devreye girdiğinde tavsiye edilen satış fiyatı ile aracın gerçek satış fiyatı arasında farklılıklar oluşabiliyor. Peki, otomobil fiyat listelerinde yer alan tavsiye edilen satış fiyatı tam olarak ne anlama geliyor ve neden "tavsiye edilen" ifadesi kullanılıyor?

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Tavsiye edilen satış fiyatı, otomobil üreticisi veya distribütör tarafından bayilere önerilen resmi satış fiyatıdır.

Bu fiyat, aracın standart donanımı ve belirlenen vergiler dikkate alınarak hazırlanır. Ancak bu rakam, bayilerin aracı tam olarak bu fiyata satmak zorunda olduğu anlamına gelmez. Bayiler dönemsel kampanyalar kapsamında bu fiyatın altında satış yapabilir veya stok durumu, talep yoğunluğu ya da ek hizmetler nedeniyle farklı fiyatlar sunabilir. Bu nedenle aynı model araç için farklı bayilerden farklı teklifler almak oldukça normaldir.

Peki nasıl belirlenir?

Aracın üretim maliyeti, döviz kuru, lojistik giderleri, ÖTV ve KDV gibi vergiler, distribütör maliyetleri ile pazar koşulları bu fiyatın oluşmasında önemli rol oynar. Bunun yanında markalar, rakip modellerin fiyatlarını ve pazardaki rekabet durumunu da değerlendirerek fiyatlandırma yapar.

Kampanyalı fiyat ile tavsiye edilen satış fiyatı farkı

Kampanyalı fiyat, belirli bir dönem için uygulanan indirimleri veya finansman avantajlarını içerir. Tavsiye edilen satış fiyatı ise markanın açıkladığı resmi referans fiyattır. Kampanya sona erdiğinde satış fiyatı yeniden tavsiye edilen seviyeye dönebilir.