Tecno, Kendi Telefonlarına Özel OpenClaw Sürümü EllaClaw'ı Duyurdu: Peki Neler Yapabiliyor?

Son dönemde giderek yaygınlaşan OpenClaw furyasına Tecno da dâhil oldu ve kendi telefonlarına özel EllaClaw'ı duyurdu.

Tecno, kullanıcı deneyimini kökten değiştirmeyi hedefleyen yeni yapay zekâ sistemi EllaClaw’ı tanıttı. Şirket, popüler yapay zekâ ajanı OpenClaw’ı kendi cihazlarına entegre ederek telefonları âdeta kişisel asistana dönüştürmeyi planlıyor.

Yeni sistem, Tecno’nun mevcut yapay zekâ asistanı Ella içine yerleştirilecek ve önümüzdeki ay beta süreci başlayacak. Kullanıcılar yakında çevrim içi kayıtla bu deneyime katılabilecek.

Telefonunuz sizin yerinize düşünecek

EllaClaw, kullanıcıların günlük işlerini otomatikleştirebilen bir yapay zekâ ajanı olarak öne çıkıyor. “Skill” adı verilen yetenekler sayesinde:

Mesajlarınızı analiz ederek önemli olanları öne çıkarıyor

Gereksiz mesajları tespit ediyor

Takvim, hava durumu ve haberleri inceleyerek günlük özet hazırlıyor

Üstelik bu yetenekler ister kullanıcı komutlarıyla ister otomatik olarak çalışabiliyor.

EllaClaw’ın en dikkat çekici özelliklerinden biri ise kalıcı hafıza. Sistem, geçmiş etkileşimlerden öğrenerek zamanla kullanıcı alışkanlıklarına uyum sağlıyor ve daha akıllı öneriler sunuyor.

Gelecek artık cebimizde

Tecno’nun Android tabanlı arayüzü HIOS içine entegre edilen EllaClaw, sistem seviyesinde çalışarak çok daha derin bir kontrol sunacak.

Şirket, ilerleyen dönemde daha fazla “skill” ekleyeceğini ve kullanıcıların da kendi yeteneklerini oluşturabileceğini belirtiyor.