Tümü Webekno
Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

Tecno, Kendi Telefonlarına Özel OpenClaw Sürümü EllaClaw'ı Duyurdu: Peki Neler Yapabiliyor?

Son dönemde giderek yaygınlaşan OpenClaw furyasına Tecno da dâhil oldu ve kendi telefonlarına özel EllaClaw'ı duyurdu.

Tecno, Kendi Telefonlarına Özel OpenClaw Sürümü EllaClaw'ı Duyurdu: Peki Neler Yapabiliyor?
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Tecno, kullanıcı deneyimini kökten değiştirmeyi hedefleyen yeni yapay zekâ sistemi EllaClaw’ı tanıttı. Şirket, popüler yapay zekâ ajanı OpenClaw’ı kendi cihazlarına entegre ederek telefonları âdeta kişisel asistana dönüştürmeyi planlıyor.

Yeni sistem, Tecno’nun mevcut yapay zekâ asistanı Ella içine yerleştirilecek ve önümüzdeki ay beta süreci başlayacak. Kullanıcılar yakında çevrim içi kayıtla bu deneyime katılabilecek.

İçerikten Görseller

Tecno, Kendi Telefonlarına Özel OpenClaw Sürümü EllaClaw'ı Duyurdu: Peki Neler Yapabiliyor?
Tecno, Kendi Telefonlarına Özel OpenClaw Sürümü EllaClaw'ı Duyurdu: Peki Neler Yapabiliyor?
Telefonunuz sizin yerinize düşünecek

EllaClaw, kullanıcıların günlük işlerini otomatikleştirebilen bir yapay zekâ ajanı olarak öne çıkıyor. “Skill” adı verilen yetenekler sayesinde:

  • Mesajlarınızı analiz ederek önemli olanları öne çıkarıyor
  • Gereksiz mesajları tespit ediyor
  • Takvim, hava durumu ve haberleri inceleyerek günlük özet hazırlıyor

Üstelik bu yetenekler ister kullanıcı komutlarıyla ister otomatik olarak çalışabiliyor.

EllaClaw’ın en dikkat çekici özelliklerinden biri ise kalıcı hafıza. Sistem, geçmiş etkileşimlerden öğrenerek zamanla kullanıcı alışkanlıklarına uyum sağlıyor ve daha akıllı öneriler sunuyor.

Gelecek artık cebimizde

Tecno’nun Android tabanlı arayüzü HIOS içine entegre edilen EllaClaw, sistem seviyesinde çalışarak çok daha derin bir kontrol sunacak.

Şirket, ilerleyen dönemde daha fazla “skill” ekleyeceğini ve kullanıcıların da kendi yeteneklerini oluşturabileceğini belirtiyor.

Akıllı Telefon Yapay Zeka

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Windows 11'e Gelecek Güncellemeler Açıklandı: Hem Performans Uçacak, Hem Yepyeni Özellikler Gelecek!

Windows 11'e Gelecek Güncellemeler Açıklandı: Hem Performans Uçacak, Hem Yepyeni Özellikler Gelecek!

Redmi Note 15 Serisi, ŞOK'ta Satışa Sunuldu (Çok Ucuza Samsung Telefon da Var)

Redmi Note 15 Serisi, ŞOK'ta Satışa Sunuldu (Çok Ucuza Samsung Telefon da Var)

iOS 26.4 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yeni Özellikler

iOS 26.4 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yeni Özellikler

BİM, Bu Hafta Uygun Fiyata Xiaomi Redmi 15C 5G Satacak: İşte Fiyatı

BİM, Bu Hafta Uygun Fiyata Xiaomi Redmi 15C 5G Satacak: İşte Fiyatı

Sony'den İlginç Hamle: 700'den Fazla Oyun Bir Gecede PlayStation Store'dan Kaldırıldı!

Sony'den İlginç Hamle: 700'den Fazla Oyun Bir Gecede PlayStation Store'dan Kaldırıldı!

Yeni BMW i3 Tanıtıldı: 900 Kilometre Menzil, 600+ Beygir Güç...

Yeni BMW i3 Tanıtıldı: 900 Kilometre Menzil, 600+ Beygir Güç...

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com