Tecno, MWC 2025 kapsamında yeni nesil 2 MP SpectraVision kamerasını tanıttı. Özellikleri, fotoğraf dünyasında renk algılarını yeniden yazacak gibi duruyor.

Tecno, MWC 2025 kapsamında yeni nesil 2 MP SpectraVision kamerasını tanıttı. Özellikleri, fotoğraf dünyasında renk algılarını yeniden yazacak gibi duruyor.

Sahne fotoğrafından portre fotoğraflarına kadar pek çok alanda işe yarayacak özellik hangi telefonlarda olacak?

Zorlu şartlarda farkı ortaya çıkacak.

Şirketin geliştirdiği özel çalışmalarla birlikte çalışan yeni sensör, fotoğrafların insan gözünün gördüğüne daha yakın olmasını sağlıyor.

SpectraVision teknolojisi, geleneksel RGGB ve RYYB renk filtrelerinden farklı olarak 9 kanallı bir spektral sensör kullanıyor. Bu sayede daha fazla renk verisi yakalayarak görüntülerdeki ton farklılıklarını daha doğru bir şekilde işleyebiliyor. Ayrıca Tecno'nun Imaging Matrix (TIM) teknolojisi sayesinde düşük ışık koşullarında bile renk değişimi korunuyor.

Yeni özellik sayesinde sahne ışıkları veya karanlık sahneler gibi zorlu ışık koşullarında bile iyi bir performans ortaya çıkacak. Bu da gerçek hayatta gördüklerimizle daha iyi eşleşecek fotoğraflar demek.

Ayrıca farklı cilt tonlarından oluşan veri sistemi Evrensel Ton (UT) algoritması sayesinde portre fotoğrafçılığında da doğal ve gerçeğe yakın görünüm sağlanacak. Tecno henüz bu yeni sensörün hangi modellerde olacağını açıklamasa da tanıtılması beklenen Camon 40 serisinde yer alabileceği öne sürülüyor.