Ülkemizde uygun fiyatlı telefonlarıyla dikkat çeken TECNO, yeni Spark 30 serisini Türkiye’de satışa sundu.
Seride yer alan telefonlar Spark 30C, Spark 30 ve Spark 30 Pro, MediaMarkt, Vatan, Teknosa ve Vodafone mağazalarının yanı sıra birçok çevrim içi platformda satışa sunulmuş durumda.
Özellikle orta segment ve giriş seviyesi telefonlardan oluşan seri, fiyatına göre gerek kamerası gerek işlemcisiyle büyük beğeni toplamayı başardı.
TECNO Spark 30C özellikleri
|Ekran
|6.67 inç, IPS LCD, 720x1600 (HD+), 120 Hz
|İşlemci
|MediaTek Helio G81
|RAM
|8 GB
|Depolama
|256 GB
|Arka Kamera
|50MP
|Ön Kamera
|8MP
|Pil
|5.000 mAh, 18W hızlı şarj
|İşletim Sistemi
|Android 14 tabanlı HiOS 14.5
TECNO Spark 30 özellikleri
|Ekran
|6.78 inç, IPS LCD, 1080x2460 (FHD+), 90 Hz
|İşlemci
|MediaTek Helio G91
|RAM
|8 GB
|Depolama
|256 GB
|Arka Kamera
|64MP
|Ön Kamera
|13MP
|Pil
|5.000 mAh, 18W hızlı şarj
|İşletim Sistemi
|Android 14 tabanlı HiOS 14
TECNO Spark 30 Pro özellikleri
|Ekran
|6.78 inç, AMOLED, 1080x2436 (FHD+), 120 Hz
|İşlemci
|MediaTek Helio G100
|RAM
|8 GB
|Depolama
|256 GB
|Arka Kamera
|108MP
|Ön Kamera
|13MP
|Pil
|5.000 mAh, 33W hızlı şarj
|İşletim Sistemi
|Android 14 tabanlı HiOS 14
TECNO Spark 30 serisi Türkiye fiyatları
|Model
|Fiyat
|TECNO Spark 30C
|10.499 TL
|TECNO Spark 30
|12.499 TL
|TECNO Spark 30 Pro
|15.499 TL