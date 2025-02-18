Uygun Fiyatlı Telefonlarıyla Bilinen TECNO'nun Spark 30 Serisi Türkiye'de Satışta: İşte Özellikleri ve Fiyatları!

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TECNO'nun yeni uygun fiyatlı modellerden oluşan serisi Spark 30, üç farklı modeliyle Türkiye'de satışa sunuldu.

Ülkemizde uygun fiyatlı telefonlarıyla dikkat çeken TECNO, yeni Spark 30 serisini Türkiye’de satışa sundu.

Seride yer alan telefonlar Spark 30C, Spark 30 ve Spark 30 Pro, MediaMarkt, Vatan, Teknosa ve Vodafone mağazalarının yanı sıra birçok çevrim içi platformda satışa sunulmuş durumda.

Özellikle orta segment ve giriş seviyesi telefonlardan oluşan seri, fiyatına göre gerek kamerası gerek işlemcisiyle büyük beğeni toplamayı başardı.

TECNO Spark 30C özellikleri

Ekran 6.67 inç, IPS LCD, 720x1600 (HD+), 120 Hz
İşlemci MediaTek Helio G81
RAM 8 GB
Depolama 256 GB
Arka Kamera 50MP
Ön Kamera 8MP
Pil 5.000 mAh, 18W hızlı şarj
İşletim Sistemi Android 14 tabanlı HiOS 14.5

TECNO Spark 30 özellikleri

Ekran 6.78 inç, IPS LCD, 1080x2460 (FHD+), 90 Hz
İşlemci MediaTek Helio G91
RAM 8 GB
Depolama 256 GB
Arka Kamera 64MP
Ön Kamera 13MP
Pil 5.000 mAh, 18W hızlı şarj
İşletim Sistemi Android 14 tabanlı HiOS 14

TECNO Spark 30 Pro özellikleri

Ekran 6.78 inç, AMOLED, 1080x2436 (FHD+), 120 Hz
İşlemci MediaTek Helio G100
RAM 8 GB
Depolama 256 GB
Arka Kamera 108MP
Ön Kamera 13MP
Pil 5.000 mAh, 33W hızlı şarj
İşletim Sistemi Android 14 tabanlı HiOS 14

TECNO Spark 30 serisi Türkiye fiyatları

Model Fiyat
TECNO Spark 30C 10.499 TL
TECNO Spark 30 12.499 TL
TECNO Spark 30 Pro 15.499 TL

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