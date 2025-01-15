TECNO'nun yakın zamanda tanıttığı ve ülkemizde de satışa sunduğu Phantom V Fold2 ve Flip2 5G modelleri German Design Awards'ta "Mükemmel Ürün Tasarımı" ödülleri kazanmayı başardı.

Son yıllarda çıkardığı başarılı telefonlar ile tanıdığımız, ülkemizde de faaliyet gösteren TECNO, katlanabilir telefonlarla da karşımıza çıkıyordu. Öyle ki şirket, yakın zamanda Phantom V Flip2 5G ve Phantom V Fold2 5G telefonlarını tanıtmıştı. Her iki cihaz da ülkemizde satışa sunulmuştu.

Şimdi ise bu telefonları yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Phantom V Flip2 ve Fold2 modelleri, tasarım ödülleri 2025 German Design Awards’ta ödüle layık görüldü.

“Mükemmel Tasarım” ödülleri kazandılar

Katlanabilir telefonlar, Alman Tasarım Konseyi tarafından düzenlene prestijli törende “Mükemmel Ürün Tasarımı” ödüllerini almayı başardılar. Jüri, telefonların yenilikçi teknoloji ile sofistike tasarımın çok iyi bir entegrasyonu olduğunu ifade ederken katlanabilir ekranlarına, yapay zekâ özelliklerine ve diğer detaylarına dikkat çekti.

Dikey katlanabilir Phantom V Flip2 modeli 6,9 inçlik FHD+ çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekranla geliyor. Kapak ekranı ise 3,64 inç boyutunda. Cihazda, Dimensity 8020, 8 GB RAM, 50 MP’lik ikili arka kamera kurulumu ve 4.720 mAh batarya gibi özellikler de var.

Yatay katlanabilir Phantom V Fold2 modeli ise 6,42 inç ve 7,85 inçlik 120 Hz yenileme hızlarına sahip ekranlarla geliyor. Bunlar dışında 5.750 mAh’lik devasa batarya, 3’lü 50 MP kamera kurulumu, Dimensity 9000+ işlemci, 12 GB RAM gibi çok iddialı özelliklere de sahip. Her iki telefonun özelliklerine aşağıdaki içeriklerimizden göz atabilirsiniz.

TECNO Phantom V Fold2 ve Flip2’yi daha detaylı incelemek için