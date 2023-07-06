Microsoft’un Temmuz 2017’de kullanıma sunduğu Xbox Game Pass hizmeti, döviz kurunun artışıyla %166 zamlandı. Biz de bu zam fiyatlarına sosyal medya kullanıcılarının tepkilerini sizler için derledik.

Oyun severlerin gözdesi Xbox Game Pass, Microsoft’un oyunculara sunduğu en büyük şeylerden biri. 2017’de kullanıma sunulan bu hizmette, abonelerin aylık ücret karşılığında bir oyun kütüphanesine erişim hakkı veriliyor.

Son zamanlarda beklenen zam Game Pass’e sonunda geldi. Her bir abonelik kademesine de gelen zamla birlikte daha yüksek fiyatlara aboneliğinizi güncelleyebileceksiniz. Birçok kullanıcı ise gelen bu zamlara sessiz kalmadı. Kimisi fiyatı oldukça uygun bulurken kimisi de avantajlı paketlerden yararlandığı için kendini şanslı hissetti. Gelin bu tepkilerin birkaçına birlikte bakalım.

İşte Game Pass zammına sosyal medyadan gelen tepkiler:

Uzun zamandır beklenen zam haberinden sonra sosyal medya ikiye ayrılmış durumda. Kimisi avantajlı paketlerden alarak kendisini şanslı hissederken kimi fiyatın oldukça uygun olduğunu söylüyor. Siz fiyatları nasıl değerlendiriyorsunuz? Yorumlarda bizimle fikirlerinizi paylaşmayı lütfen unutmayın.