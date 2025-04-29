iPhone'larda sıkça karşılaşılan "Servis Yok" hatası nasıl çözülür? Neden ortaya çıkar? Bu konu hakkında bilmeniz gereken her şey Webtekno'da.

iPhone kullanırken günlük hayatımızda sıkça karşımıza çıkabilen “Servis Yok” hatası, ciddi anlamda can sıkıcı olabilen bir durum. Hücresel ağ erişimini engelleyen bu hata yüzünden özellikle de dışarıdaysak aramalar yapamama gibi sorunlarla karşılaşıyoruz. Peki iPhone’lardaki “Servis Yok” hatası nasıl çözülür?

Bu içerikte iPhone’lardaki “Servis Yok” hatasının arkasındaki nedenlere ve nasıl çözebileceğinize bakacağız. Lafı uzatmadan gelin detaylara geçelim.

iPhone “Servis Yok” hatası neden olur?

Operatör kaynaklı sorunlar (çekmeme sorunu)

SIM kartta problem

Yazılım güncellemesi

Donanımsal sorunlar

Uçak modunun açık kalması

Yukarıda da görebildiğiniz üzere birçok farklı nedenden dolayı iPhone’unuzda Servis Yok hatasıyla karşılaşıyor olabilirsiniz. Ama endişelenmeyin çünkü bunların birden fazla çözümü var.

iPhone “Servis Yok” hatası nasıl çözülür?

Yöntem #1: Uçak modunun açık olup olmadığını kontrol edin.

Uçak modunun açık olup olmadığını kontrol edin. Yöntem #2: Operatörünüzün kapsama alanında olduğundan emin olun.

Operatörünüzün kapsama alanında olduğundan emin olun. Yöntem #3: Güncelleme varsa yapın.

Güncelleme varsa yapın. Yöntem #4: iPhone’unuzu kapatıp açın.

iPhone’unuzu kapatıp açın. Yöntem #5: SIM kartı takıp çıkartın.

SIM kartı takıp çıkartın. Yöntem #6: Ağ ayarlarını sıfırlayın.

Ağ ayarlarını sıfırlayın. Yöntem #7: Profesyonel destek alın.

Uçak modunu kontrol edin

iPhone modellerinde uçak modunu açtığınızda telefonunuz otomatik olarak hücresel veriyi ve Wi-Fi’yı kapatıyor. Bu yüzden de telefonunuzda Servis Yok hatasıyla karşılaşabiliyor olabilir. Cihazınızın denetim merkezi üzerinden Uçak Modunun kapalı olduğundan emin olduktan sonra tekrar servis olup olmadığını kontrol edin.

Operatörünüzün kapsama alanında olduğundan emin olun

Servis yok hatasının en yaygın nedeni kapsama alanı dışında olmanız. Bu yüzden hangi operatördeyseniz (Turkcell, Vodafone, Turk Telekom gibi) o şirketin kapsama alanında olduğunuzdan emin olun. Operatörünüze ulaşarak bunu yapabilirsiniz. Eğer alanın dışındaysanız çeken bir yere geçtikten sonra hata çözülecektir.

Güncellemeleri yapın

Adım #1: Ayarlar’ı açın.

Ayarlar’ı açın. Adım #2: Genel bölümüne girin.

Genel bölümüne girin. Adım #3: “Hakkında” bölümünden operatör, “Yazılım Güncelleme” bölümünden ise yazılım güncellemesi olup olmadığını kontrol edin, varsa yapın.

Çok yaygın olmasa da iPhone’un “Servis Yok” hatası verme nedenlerinden biri güncelleme yapmamış olmanız olabilir. Yazılım veya operatör güncellemeleri yaptıktan sonra sorunun çözüldüğünü görebilirsiniz.

iPhone’u kapatıp açın:

Adım #1: Güç tuşuna ve ses açma tuşlarından birine basılı tutun.

Güç tuşuna ve ses açma tuşlarından birine basılı tutun. Adım #2: Açılan ekrandan “Kapat” yazan sürgüyü sağa kaydırın.

Açılan ekrandan “Kapat” yazan sürgüyü sağa kaydırın. Adım #3: 30 saniye bekledikten sonra sağdaki güç tuşuna basarak telefonu başlatın.

Kulağa basitçe gelse de bu yöntem çoğu durumda çalışıyor. Öyle ki telefonunuzu kapatıp açtığınızda her şey yeniden başlayacağı için Servis Yok hatasının da çözüldüğünü görebilirsiniz.

SIM kartı takıp çıkarın

Adım #1: iPhone’unuzu kapatın.

iPhone’unuzu kapatın. Adım #2: Sağ taraftaki SIM kart bölgesini bir SIM kart aracı kullanarak çıkarın.

Sağ taraftaki SIM kart bölgesini bir SIM kart aracı kullanarak çıkarın. Adım #3: SIM kartta bir problem olup olmadığını kontrol edin.

SIM kartta bir problem olup olmadığını kontrol edin. Adım #4: Kartı geri takın ve telefonu yeniden başlatın.

SIM kartta yaşanan bir problem nedeniyle Servis Yok hatasıyla karşılaşıyor olabilirsiniz. SIM kartınızı çıkarıp taktığınızda bu sorun ortadan kalkabilir. Eğer çalışmıyorsa bir başka SIM kartı deneyip problemin nerede olduğunu anlayabilirsiniz.

Ağ ayarlarını sıfırlayın

Adım #1: Ayarlar’ı açın.

Ayarlar’ı açın. Adım #2: Genel sayfasına girin.

Genel sayfasına girin. Adım #3: iPhone’u Aktar veya Sıfırla bölümüne basın.

iPhone’u Aktar veya Sıfırla bölümüne basın. Adım #4: Ağ Ayarları’nı Sıfırla’ya dokunun.

Ağ ayarları nedeniyle de bu tarz bir sorunla karşılacabileceğinizi unutmamak gerek. Eğer böyle bir durum varsa ağ ayarlarını sıfırlamayı deneyebilirsiniz.

Profesyonel destek alın

Eğer tüm yöntemleri denedikten sonra hâlâ “Servis Yok” hatasıyla karşılaşıyorsanız sizin çözemeyeceğiniz bir durum olabilir. Bu yüzden de Apple’ın buradan bilgilerine ulaşabileceğiniz yetkili servisine başvurarak profesyonel destek alabilirsiniz.

iPhone’larda Servis yokken arama nasıl yapılır? (Wi-Fi arama)

Adım #1: Ayarlar’ı açın.

Ayarlar’ı açın. Adım #2: Hücresel’e girin.

Hücresel’e girin. Adım #3: “Wi-Fi ile Arama” kısmına girip etkinleştirin.

Yukarıda gördüğünüz bu yöntemi kullanarak hücresel bağlantı olmadan, yani “Servis Yok” hatası varken Wi-Fi bağlantınızı kullanarak arama yapabilirsiniz. Tabii ki anlayacağınız üzere bunun için bir Wi-Fi ağına ihtiyacınız var.

Bu içerikte iPhone’lardaki Servis Yok sorununun nedenlerini ve nasıl çözüleceğini irdeledik. Siz de düşüncelerinizi, bildiğiniz farklı yöntemleri veya yorumlarınızı yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.