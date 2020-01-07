Telefon Kulaklığı Algılamıyor ya da Görmüyor (Çözüm)

Kablosuz kulaklıklar iyice yaygınlaşsa çoğumuz kablolu olanları hâlâ terk etmedik ama bu aşkın bir bedeli var. Telefonların kulaklık girişleri bozulabiliyor, kulaklığı algılamada sorun yaratabiliyorlar. Peki bu sorunu çözmek ve olası arızaları engellemek için neler yapabiliriz? Gelin yanıta birlikte göz atalım.

Müzik hayatımızın her anında var oldu. Özellikle çalışırken, spora giderken, yürürken, araba kullanırken, yolculuk yaparken, kitap okurken, yemek yerken; herhangi bir eylemi gerçekleştirirken müzik dinliyoruz. Ayrıca telefon görüşmelerimizi de bazı zamanlar kulaklıkla yapmak zorunda kalabiliyoruz. Hayatımızın bir diğer önemli parçası olan telefonlarla bir araya geldiklerinde ise bol miktarda sorun yaşayabiliyoruz.

Telefonlar için yaşanan kulaklık sorunları, sık sık onlara ihtiyaç duyduğumuz için en ufak arızada ise dahi canımız sıkılabiliyor. Tam şarkının en güzel yerinde telefonun kulaklığı algılamıyor oluşu ve buna çözüm bulamamak gerçekten insanı sinirlendiren unsurlardan birisi. Peki telefonun kulaklığı algılamaması hangi sorunlardan oluşuyor ve çözümleri neler? Yazımızın devamında bu soruların cevabını bulabilirsiniz.

İşe telefonu değil kulaklığı kontrol ederek başlayın:

Özellikle kulaklıkların 3.5 mm jakında oluşan eğilme, yamulma, kırılma gibi sorunlar; telefonla kulaklığın arasındaki bağlantının sağlanamamasına sebep oluyor. telefonun kulaklığı algılayamama sorunları arasında en çok rastlanılan bu sorun, telefonun jak girişine de ciddi zararlar verebiliyor ki bir kulaklık için telefonu bozmaya hiç gerek yok. Eğer en ufak bir arıza şüpheniz varsa telefonunuzda başka kulaklıklar deneyip duruma göz atın.

Kulaklığınızı telefonunuza taktığınız zaman şayet ses gelmiyorsa yavaşça çıkararak jak girişini kontrol edin. Zira jak girişinde bir problem yoksa o zaman kulaklığı başka bir telefonda deneyerek test edin. Şayet yine çalışmazsa o zaman üzgünüz ki kablolarında büyük bir sorun var.

Sırada 3.5 mm'lik kulaklık girişi var:

Telefonda o gıcık kulaklık sorununu yaşadığınız an kulaklığı yavaşça çıkarın ve 3.5 mm'lik girişe yakından bakın. Günlük hayatta çoğu zaman hor davrandığımız bu cihazlardaki en ufak delik, hiç beklenmedik şekilde farklı maddeler de dolabiliyor. En ufak bir kağıt parçası bile kaçsa ve üzerine kulaklığınızı taksanız bile bu hassas devreler bozulabilir. Eğer imkanınız varsa küçük bir ışıkla jak girişinin içine bakın.

Şimdi de gelelim jak girişlerini temiz tutmak için yapabileceklerinize. Zira onların eğilip bükülmesi kadar önemli olan bir diğer husus ise temiz olmaları. Bu nedenle jak girişlerinizin birkaç haftada bir düzenli olarak temizlenmesi gerekebilir.

Ciddi oranda önemli olan jak temizliği, sadece kulaklığınızın tozlu olması gibi durumlarda değil, birkaç hafta arayla yapılması tavsiye edilen bir işlem. Bu temizlik işlemleri için şiddetli olmayacak küçük hava akımları kullanabilirsiniz. Eğer yapışkan bir madde kulaklık girişine bulaştıysa muhakkak bir uzmana danışın.

Ses ayarlarını kontrol edip telefonunuzu tekrar başlatın:

Kulaklığınızda hiçbir problem yok, başka telefonda çalışıyor ama sizin telefonunuzda çalışmıyor olabilir. Şayet kulaklığınızın çalıştığından eminseniz ve telefonunuz da başka kulaklıklarda aynı sorunu yaşatıyorsa, o zaman muhtemelen sorun telefonunuzun ses ayarlarından kaynaklanıyordur. Yani sorun tamamen yazılımsal olabilir.

Telefonunuzun ses ayarlarına göz gezdirmek için Ayarlar sekmesinden Ses bölümüne girerek telefonunuzun sesini açabilir, ayarlarını yapabilirsiniz. Ses ayalarınızı sıfırlayabilir, telefonunuzu yeniden başlatabilirsiniz.

Bluetooth kulaklık kullanıyorsanız dikkatli olun:

Günümüzde artık kablosuz kulaklıklar oldukça yaygınlaştı. Zira her 10 kişiden 6’sının kullandığı kablosuz kulaklıklar, bildiğiniz gibi telefon ile Bluetooth üzerinden bağlantı kuruyorlar. Her ne kadar kulaklıklar telefonun Bluetooth’una otomatik bağlansa da bazen bağlantı sorunları oluşabiliyor. Telefonun kablosuz kulaklığı algılayamaması genellikle gözden kaçan hatadan, telefonun başka bir telefona bağlanmasından kaynaklanıyor.

Yani telefonun Bluetooth’unu açtığınız anda daha önce bağlandığınız başka cihaza otomatik bağlanabiliyor. Bundan dolayı da kulaklık ile telefon arasında bağlantı sorunları yaşanıyor. Telefonun ve kulaklığın başka cihaza bağlanmadığından emin olun. Şayet telefonunuz ile kulaklık arasında bağlantı sağlanamıyorsa cihazınızın Bluetooth'unu kapatıp tekrar açmayı, şayet yine olmazsa da cihazınızı kapatıp tekrar açmayı deneyin. Eğer sorununuz çözülmez ise o zamana kadar eşleştiğiniz bütün cihazları listeden silip kulaklığınız ile yeniden eşleştirme yapın.

Sorununuz çözülmediyse teknik servisin yolu gözüküyor, ancak öncesinde denemeniz gereken bir şey daha var (Hepimiz biliyoruz):

Yukarıda verdiğimiz çözümlerden hiçbirisi işe yaramadı ise ve sorunun kulaklıkta değil de telefonunuzda olduğunu düşünüyorsanız o zaman maalesef elinizden pek bir şey gelmez. Ama son kez telefonunuza format atarak veya fabrika ayarlarına çevirerek sorunu düzeltmeyi deneyebilirsiniz. Unutmadan hatırlatalım. Cihazınıza format attığınızda yedeklemediğiniz tüm veriler silinir. Bu nedenle önemli bilgilerinizi yedeklemeyi unutmayın.

Ayarlar kısmına gelin,

Sistem, Gelişmiş, Sıfırlama Seçenekleri sırasını takip edin,

Tüm verileri sil (fabrika ayarlarına sıfırla), Telefonu Sıfırla,

Her Şeyi Sil'e tıklayın,

Cihaz her şeyi silince Yeniden Başlat seçeneğine tıklayın,

Cihaz kurulumuzunu gerçekleştirin.

Formattan sonra yine olmazsa artık telefonunuzun garantiye gitme vakti gelmiştir. Ama teknik servis konusunda da dikkat etmeniz gerekiyor. Zira ses kartına bakabilmesi için telefonunuzu açacağı için teknik servis gerçekten bu işlerden anlıyor olması lazım. Zira Apple, Samsung, HTC ve Huawei gibi telefonlarınızın tamir ettireyim derken daha fazla zarar verebilirsiniz. Bu nedenle yetkili servislere ulaşmanızda, teknik müdahaleler fiyat olarak yüksek olsa bile bu ücretleri göze almanızda yarar var.

Umarız telefonunuzun kulaklığı algılamama gibi bir sorun başınıza gelmemiştir. Şayet gelmişse de umarız yukarıdaki çözümler size yardımcı olmuştur ve telefonunuzu tamire götürmenize gerek kalmaz.