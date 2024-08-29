Sosyal medyada karşımıza çıkan görüntüler, nedense profesyonel kamera kullanılan haber programlarındaki görüntülerden çok daha iyi görünüyor. Peki, telefonla çekilen amatör videolar neden bazen haberlerde kullanılan ve profesyonel kamerayla çekilen görüntülerden daha kaliteli görünüyor?

Instagram ya da TikTok benzeri sosyal medya platformlarında gördüğümüz kısa videolar oldukça yüksek görüntü kalitelerine sahip.

Bir de televizyondaki haber programlarını düşünelim. Buradaki görüntüler sosyal medya platformlarında gördüğümüz videolar kadar net olmayabiliyor.

Profesyonel kameralarla çekildikleri varsayılırsa bu videoların daha net olması gerekmez miydi?

TikTok, Instagram Reels gibi platformlarda kullanıcılar tarafından oluşturulan bu videolar kullanıcıların ilgisini çekmek için sürekli olarak olabilecek en kaliteli görüntüyü sunma çabası içerisinde.

Günümüz akıllı telefonlarının kameralarının 4K çözünürlük, yüksek kare hızı, optik görüntü sabitleme ve HDR desteği gibi inanılmaz özelliklere sahip olması da telefonla çekilen amatör videolarının görüntü kalitesini arttırıyor.

Ayrıca akıllı telefonlar, görüntülerin daha canlı ve net görünmesi için yapay zekâ destekli yazılımlarla da optimize edilebiliyor.

Ek olarak birçok popüler içerik üretici, videolarını çekmeden önce ışıklandırmayı arka planı ve açıları dikkatlice planlayarak çekim yapıyor.

Bu da sosyal medyada izlediğimiz videoların çok daha kaliteli görünmesini sağlıyor.

Haber programlarındaysa durum biraz farklı.

Haber kanallarında görüntünün daha kötü görünmesinin temel sebebi genellikle çekim yapılan bölgelerdeki koşulların kontrol altında tutulamamasından kaynaklı.

Profesyonel kamera ile çekim yapılıyor da olsa, sahada yapılan çekimlerde ışık ve diğer şartlar bir stüdyoda olduğu gibi ayarlanamadığından görüntüler sosyal medya platformlarındakilere göre daha düşük kaliteli görünebiliyor.

Yani, haberlerde kullanılan görüntülerde genellikle spontane ve hızlı bir şekilde çekim yapmak zorunda kalındığı için, ışıklandırma, açı ve kompozisyon gibi unsurlar tam anlamıyla optimize edilmeyerek görüntü kalitesinin düşmesine sebep oluyor.

Ek olarak, bazı haber kanallarının 4K’ya geçiş yapmayarak HD çözünürlüğü tercih etmesi gibi durumlar da bu konuda etkili olabiliyor.

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