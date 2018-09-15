Günümüzde, akıllı telefonların çoğu 16 veya 32 gb hafızaya sahip. Gelişen kamera teknolojileriyle fotoğraf boyutları artıyor ve telefonun depolama alanı hızlı bir şekilde doluyor. Bu haberimizde, telefonunuzun hafızasından yer kazandıracak 5 uygulamayı inceleyeceğiz

Profesyonel olmayan fotoğrafçılar için akıllı telefonlar, fotoğrafçılığın bir numaralı aleti olmuş durumda. Mükemmel fotoğrafı çekebilmek için art arda 15-20 fotoğraf çektiğimizi herkes biliyor. Gereksiz fotoğrafları tek tek silmek can alıcı bir süreçtir. Neyse ki bunu çok daha kolay hale getiren birkaç Android uygulaması var.

1. Google Files Go

Google Files Go, benzeyen fotoğrafları tek dosyada toplayarak hangisinin kalacağını ve hangilerinin silineceğini seçmenize olanak sağlıyor. Sadece galerinizdeki fotoğrafları değil; ekran görüntülerini, Whatsapp üzerinden gelen fotoğrafları ve uzun süre kullanmadığınız dosyaları sınıflandırıyor.

2. Gallery Doctor – Photo Cleaner

Gallery Doctor, en etkili ve başarılı fotoğraf temizleme uygulamalarından birisi. Çift olan dosyaları, ekran görüntülerini ve kalitesiz fotoğrafları belirlemenize olanak sağlıyor. Hangi fotoğrafların silineceğine hangilerin kalacağına dikkat edin. Silme işlemine onay verdiğinizde bunun geri dönüşü olmuyor.

3. Clean Master

Clean Master'ı çoğunuz duymuşsunuzdur. En başarılı dosya temizleme uygulamalarından biri olan Clean Master, pek fark edilmemiş olan gelişmiş bir fotoğraf temizleme eklentisine sahip. Diğer temizleme uygulamaları birçok reklam ve pop-up ile geliyorken, Clean Master reklamsız bir arayüz sunuyor.

4. NoxCleaner

NoxCleaner, telefonunuzdaki gereksiz fotoğrafları silmenize yardım ediyor. NoxCleaner, taramasını tamamladığında size; benzer fotoğrafları, büyük boyutlu dosyaları, ekran görüntülerini ve bulanık çıkan fotoğrafları sınıflandırarak, silmek isteyeceklerinizi öne çıkarıyor.

5. Remo Duplicate Photos Remover

Remo, telefonunuzdaki aynı fotoğrafları silmeye odaklanıyor. Remo, taramasını tamamladığında diğer uygulamalardan farklı olarak, kötü aydınlatmaya sahip fotoğrafları da sınıflandırıyor ve seçip silmenize olanak sağlıyor. Bu uygulama, sosyal medyayı aktif olarak kullanıp fotoğraf paylaşan kişiler için çok yarar sağlıyor. Bunun nedeni, her uygulamanın paylaşılan fotoğrafları kendi klasörlerine kaydetmesi ve telefonunuzda aynı fotoğrafın birden çok kopyasının yer kaplaması.