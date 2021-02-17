Son YouTube videomuzda başlatmış olduğumuz "telefonunun ne kadar eski olduğunu marka ve model söylemeden anlat" yarışmasına gelen yorumları derledik. YouTube takipçilerimiz, yarışmaya katılırken mizahı da es geçmediler.

Dün sizlerle YouTube kanalımız üzerinden paylaşmış olduğumuz bir video ile kısa süre önce beta sürümü ile Türkiye’de de kullanıma açılan NVIDIA’nın bulut tabanlı oyun servisi GeForce Now’ı çakma Samsung akıllı telefonda test etmiş, hatta bu çakma telefonda Cyberpunk 2077 oynamayı dahi denemiştik.

Söz konusu videoda sizlerden yorumlar bölümünde kullanmakta olduğunuz akıllı telefonun ne kadar eski olduğunu “marka ve model söylemeden” anlamanızı istemiştik. Ayrıca videoya yorum atanlar arasından seçeneğimiz 50 kişiye GeForce Now kodu hediye edeceğimizi de belirtmiştik. Henüz GeForce Now kodunu kazananlar belli olmasa da gelen birbirinden eğlenceli yorumları sizler için derlemek istedik.

Çakma Samsung telefonla Cyberpunk 2077 oynadığımız video

Cep telefonlarının ne kadar eski olduğunu marka ve model söylemeden anlatmaya çalışan takipçilerimizin yorumları