Yeni bir televizyon alırken ekran boyutunun ne olduğuna karar vermek çok önemli. Televizyonun uygun boyutunu seçmek, onu izlerken yaşayacağınız deneyimi tahmin ettiğinizden çok daha fazla etkiliyor. Basit bir matematik formülüyle kendi salonunuz için en uygun boyutlu televizyonun ne olduğunu bulmak mümkün, birazdan göreceğiz.

Birçok insanda, “En büyük, en pahalı, en ihtişamlı olan en iyisidir.” algısı var ancak aslında tam olarak öyle değil. Devasa bir televizyon alırsanız ve bir de doğru yere konumlandırmazsanız televizyonu “yanlış izlersiniz” de diyebiliriz.

Evet, evimizin iç dekorasyonu öznel bir tercihtir. Kişisel zevklerimizi ön plana koyarız ancak belirli bir alan için hangi büyüklükte televizyonun uygun olduğuna karar vermek için iç mimarların basit matematik formülüne güvenebiliriz. Bakalım neyin nesiymiş?

Evinize uygun televizyon boyutunu seçmenin basit matematiği:

Televizyonunuzu duvara asmayı veya bir TV ünitesinin üstüne koymayı planladığınız yer ile televizyonu izlerken oturacağınız koltukla arasındaki mesafeyi ölçmelisiniz. Ölçtüğünüz cm cinsinden mesafeyi, inçe dönüştürmelisiniz.

Örneğin, eğer televizyon izlerken oturacağınız koltuk ile televizyonunuzu koymayı planladığınız yer arasındaki mesafe 120 inç (305 cm) ise televizyonunuzun ortalama 60 inç (152,4 cm) olması gerekir. Televizyonun inç cinsinden boyutunu yukarıda gördünüz gibi çapraz bir şekilde ölçebilirsiniz. İşte bu mesafe, odanız için en doğru boyuttaki ekranı size söyler.

Bir tabloyla örneklendirelim:

Ekran Boyutu Mesafe 55 inç (139,7 cm) 1.7 m 65 inç (165,1 cm) 2.0 m 75 inç (190,5 cm) 2.3 m

Televizyonunuzu konumlandırdığınız yüksekliğe de dikkat etmelisiniz.

Bir iç tasarım firmasının kurucusu olan TJ Monahan, televizyonun yüksekliğinin de önemli bir faktör olduğunu söylüyor. Dikkat ettiyseniz duvara asılan televizyonlar bir nebze yukarıda kalıyor.

Kanepe uzakta olursa bu çok sorun yaratmayabilir ancak yakındaysa sinema salonunun en ön koltuğunda oturmak zorunda kalmışsınız gibi hissettirebilir. Monahan’a göre televizyonun asıl konumlandırılması gereken yer, mümkün olduğunca göz hizasında olması. Ne çok yukarıda ne çok aşağıda.

Televizyonun çözünürlüğü de ayrı bir faktör.

Ekran boyutu arttıkça toplam piksel sayısı ve çözünürlük de artar. Çözünürlük ne kadar iyi olursa piksel yerine görüntüyü o kadar çok görürsünüz. Bu nedenle büyük ekranlı bir televizyon satın alırken 4K gibi yüksek çözünürlüklü bir görüntü kalitesini tercih etmeniz daha mantıklı olur.

Ayrıca 4K televizyondaki pikseller, 1080p televizyondakilerin dörtte biri boyutunda. Dolayısıyla çok yaklaşıncaya dek bu pikselleri göremezsiniz. Bu da göz yorgunluğu yaşamadan 4K televizyona, 1080p televizyona göre daha yakın oturabileceğiniz anlamına gelir.

Tüm bu faktörleri göz önünde bulundurarak eviniz için en uygun boyutlardaki televizyonu seçebilirsiniz.

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