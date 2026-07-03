Alfa Romeo, Temmuz 2026 dönemi için geçerli olacak güncel fiyat listesini paylaştı. Açıklanan listede markanın kompakt SUV sınıfındaki Junior ailesi ve Tonale modeli yer alıyor. Junior Elettrica tamamen elektrikli yapısıyla, Junior Ibrida ise benzinli hibrit motor seçeneğiyle listede bulunuyor.
Bu içerikte Alfa Romeo’nun Temmuz 2026 sıfır otomobil fiyatlarını, model bazlı donanım seçeneklerini, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarını ve paylaşılan opsiyon kalemlerini inceliyoruz. İlk olarak markanın güncel başlangıç fiyatlarına bakalım.
İçerikten Görseller
Alfa Romeo fiyat listesi - Temmuz 2026
|Model İsmi
|Güncel Fiyatı (Temmuz 2026)
|Kampanyalı Fiyatı
|Junior Elettrica
|2.474.300 TL
|-
|Junior Ibrida
|2.668.200 TL
|-
|Tonale
|3.400.000 TL
|-
Junior Elettrica fiyatları - Temmuz 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|Elektrik
|Speciale+ Çift Kavramalı Otomatik, 4x2
|2.474.300 TL
|-
Junior Elettrica, Alfa Romeo ürün gamında tamamen elektrikli yapısıyla öne çıkan kompakt SUV seçeneklerinden biri olarak listeleniyor. Speciale+ donanımıyla sunulan model, elektrikli sürüş karakterini şehir içi kullanım ve kompakt gövde beklentisiyle bir araya getiriyor.
Junior Elettrica opsiyon fiyatları - Temmuz 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Çift Renk Opsiyonu - Brera Kırmızı / Siyah Tavan
|40.000 TL
|Speciale+
|Renk Opsiyonu - Brera Kırmızı
|40.000 TL
|Speciale+
Junior Ibrida fiyatları - Temmuz 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|Benzinli Hibrit
|Speciale+ Çift Kavramalı Otomatik, 4x2
|2.668.200 TL
|-
Junior Ibrida, Junior ailesinin benzinli hibrit motor seçeneğine sahip versiyonu olarak Temmuz 2026 listesinde yer alıyor. Çift kavramalı otomatik şanzıman ve Speciale+ donanımıyla listelenen model, elektrik destekli kullanım karakterini kompakt SUV formuyla sunuyor.
Junior Ibrida opsiyon fiyatları - Temmuz 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Çift Renk Opsiyonu - Brera Kırmızı / Siyah Tavan
|40.000 TL
|Speciale+
|Renk Opsiyonu - Brera Kırmızı
|40.000 TL
|Speciale+
Tonale fiyatları - Temmuz 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|Benzinli Hibrit
|Speciale DCT Otomatik, 4x2
|3.727.000 TL
|-
|Dizel
|Ti DCT Otomatik, 4x2
|3.400.000 TL
|-
Tonale, Alfa Romeo’nun SUV ürün gamında Junior ailesinin üzerinde konumlanan modellerinden biri olarak listede bulunuyor. Temmuz 2026 fiyat listesinde benzinli hibrit ve dizel seçeneklerle yer alan model, farklı motor tercihleri ve donanım seviyeleriyle kullanıcılara alternatif sunuyor.
Tonale opsiyon fiyatları - Temmuz 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Brera Kırmızı
|60.000 TL
|Speciale
|Brera Kırmızı
|60.000 TL
|Ti