Temmuz 2026 Citroen Fiyat Listesi Açıklandı: Yeni C5 Aircross'ta 275 Bin TL İndirim Var

Citroen’in Temmuz 2026 fiyat listesi belli oldu. Markanın güncel listesinde Ami, Elektrikli e-C3, C3 Aircross Hybrid 145, C4 ailesi ve Yeni C5 Aircross seçenekleri yer alıyor. Yeni C5 Aircross Hybrid 145’te 275 bin TL’ye varan avantajlı fiyat dikkat çekiyor.

Citroen, Temmuz 2026 dönemi için geçerli güncel otomobil fiyatlarını paylaştı. Açıklanan listede elektrikli şehir modellerinden hibrit SUV seçeneklerine kadar geniş bir ürün gamı yer alıyor. Ami, Elektrikli e-C3, Elektrikli e-C3 Aircross, C4, C4 X ve Yeni C5 Aircross ailesi listenin öne çıkan modelleri arasında bulunuyor.

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Bu içerikte Citroen’in Temmuz 2026 sıfır otomobil fiyatlarını, model bazlı donanım seçeneklerini, kampanyalı fiyatlarını ve paylaşılan opsiyon kalemlerini inceliyoruz. İlk olarak markanın tavsiye edilen anahtar teslim başlangıç fiyatlarına bakalım.

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Citroen fiyat listesi - Temmuz 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı (Temmuz 2026) Kampanyalı Fiyatı Yeni C5 Aircross Hybrid 145 2.650.000 TL 2.375.000 TL Yeni e-C5 Aircross 2.430.000 TL - Elektrikli e-C4 X 2.255.000 TL 2.100.000 TL C4 X Hybrid 145 2.060.000 TL - Elektrikli e-C4 2.295.000 TL 2.100.000 TL C4 Hybrid 145 2.060.000 TL - Elektrikli e-C3 Aircross 1.760.000 TL - C3 Aircross Hybrid 145 2.155.000 TL 2.160.000 TL Elektrikli e-C3 1.565.000 TL 1.440.000 TL Ami 585.000 TL 555.000 TL

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Yeni C5 Aircross Hybrid 145 fiyatları - Temmuz 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.2 Hybrid 145* eDCS6 Plus 2.650.000 TL 2.375.000 TL 1.2 Hybrid 145* eDCS6 Max 2.900.000 TL -

Yeni C5 Aircross Hybrid 145, Citroen’in SUV ürün gamında konfor odaklı yapısıyla öne çıkan modellerinden biri olarak listede yer alıyor. Plus ve Max donanımlarıyla sunulan model, Temmuz 2026 listesinde özellikle Plus versiyonundaki avantajlı fiyatla dikkat çekiyor.

Yeni C5 Aircross Hybrid 145 opsiyon fiyatları - Temmuz 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Boya %80 ÖTV: 16.011 TL / %90 ÖTV: 16.900 TL Tümü Panoramik Açılabilir Cam Tavan + Çerçevesiz İç Dikiz Aynası %80 ÖTV: 62.337 TL / %90 ÖTV: 65.800 TL Tümü Siyah Tavan %80 ÖTV: 16.105 TL / %90 ÖTV: 17.000 TL Tümü Elektrikli Bagaj Kapağı + Genişletilmiş Kör Nokta Uyarı Sistemi + Arka Çapraz Trafik Uyarı Sistemi %80 ÖTV: 37.895 TL / %90 ÖTV: 40.000 TL Plus Hype Gri Kumaş / Premium TEP Koltuklar, elektrikli, ısıtmalı, havalandırmalı ve masaj özellikli ön koltuklar + hafızalı sürücü koltuğu + ısıtmalı arka koltuklar + kabin içi hava kalite sistemi %80 ÖTV: 61.579 TL / %90 ÖTV: 65.000 TL Max Kış Paketi ve Grip Kontrol %80 ÖTV: 32.211 TL / %90 ÖTV: 34.000 TL Max

Yeni e-C5 Aircross fiyatları - Temmuz 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 157 kW Elektrikli Motor Plus 2.430.000 TL -

Yeni e-C5 Aircross, C5 Aircross ailesinin tamamen elektrikli seçeneği olarak Temmuz 2026 listesinde yer alıyor. Plus donanımıyla sunulan model, elektrikli SUV arayan kullanıcılar için Citroen ürün gamında daha üst konumlu bir alternatif oluşturuyor.

Yeni e-C5 Aircross opsiyon fiyatları - Temmuz 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Boya %25 ÖTV: 11.200 TL / %55 ÖTV: 13.787 TL Plus Panoramik Açılabilir Cam Tavan ve Çerçevesiz İç Dikiz Aynası %25 ÖTV: 43.300 TL / %55 ÖTV: 53.679 TL Plus Siyah Tavan %25 ÖTV: 11.200 TL / %55 ÖTV: 13.868 TL Plus Elektrikli Bagaj Kapağı + Genişletilmiş Kör Nokta Uyarı Sistemi + Arka Çapraz Trafik Uyarı Sistemi %25 ÖTV: 26.400 TL / %55 ÖTV: 32.632 TL Plus

Elektrikli e-C4 X fiyatları - Temmuz 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 115 kW Elektrikli Motor Max 2.255.000 TL 2.100.000 TL

Elektrikli e-C4 X, fastback çizgilerini tamamen elektrikli motor seçeneğiyle birleştiren model olarak listede yer alıyor. Max donanımıyla sunulan araç, sedan benzeri kullanım alanı ile elektrikli sürüşü birlikte isteyen kullanıcılara hitap ediyor.

Elektrikli e-C4 X opsiyon fiyatları - Temmuz 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Boya 11.400 TL Max Özel Metalik Boya 13.000 TL Max Siyah Tavan 11.400 TL Max Panoramik Açılabilir Cam Tavan 45.200 TL Max Gri Alcantara / TEP Masaj Özellikli Koltuklar 45.200 TL Max Isıtmalı Direksiyon + Çevre Görüş Sistemi (2 Kamera) 31.000 TL Max

C4 X Hybrid 145 fiyatları - Temmuz 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.2 Hybrid 145* eDCS6 You 2.060.000 TL - 1.2 Hybrid 145* eDCS6 Max 2.170.000 TL -

C4 X Hybrid 145, C4 ailesinin daha uzun gövdeli ve fastback karakterli hibrit seçeneği olarak öne çıkıyor. You ve Max donanımlarıyla listelenen model, otomatik şanzımanlı hibrit yapısıyla günlük kullanım ve aile ihtiyaçlarına yönelik bir seçenek sunuyor.

C4 X Hybrid 145 opsiyon fiyatları - Temmuz 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Boya 16.400 TL Tümü Özel Metalik Boya 18.600 TL Tümü Siyah Tavan 16.400 TL Tümü Panoramik Açılabilir Cam Tavan 65.000 TL Max Gri Alcantara / TEP Masaj Özellikli Koltuklar 65.000 TL Max Isıtmalı Direksiyon + Çevre Görüş Sistemi (2 Kamera) 44.500 TL Max

Elektrikli e-C4 fiyatları - Temmuz 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 115 kW Elektrikli Motor Max 2.295.000 TL 2.100.000 TL

Elektrikli e-C4, kompakt hatchback formunu tamamen elektrikli sürüş karakteriyle bir araya getiriyor. Max donanımıyla sunulan model, şehir içi kullanımda sessiz sürüş ve otomatik kullanım kolaylığı arayan Citroen kullanıcıları için konumlanıyor.

Elektrikli e-C4 opsiyon fiyatları - Temmuz 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Boya 11.400 TL Max Özel Metalik Boya 13.000 TL Max Siyah Tavan 11.400 TL Max Panoramik Açılabilir Cam Tavan 41.200 TL Max Gri Alcantara / TEP Masaj Özellikli Koltuklar 41.200 TL Max Isıtmalı Direksiyon + Çevre Görüş Sistemi (2 Kamera) 28.900 TL Max

C4 Hybrid 145 fiyatları - Temmuz 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.2 Hybrid 145* eDCS6 You 2.060.000 TL - 1.2 Hybrid 145* eDCS6 Max 2.170.000 TL -

C4 Hybrid 145, Citroen’in kompakt sınıftaki hibrit modeli olarak Temmuz 2026 fiyat listesinde yer alıyor. You ve Max donanımlarıyla sunulan araç, günlük kullanımda kompakt gövde yapısı ve hibrit motor seçeneğini birlikte değerlendiren kullanıcılara sesleniyor.

C4 Hybrid 145 opsiyon fiyatları - Temmuz 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Boya 16.400 TL Tümü Özel Metalik Boya 18.600 TL Tümü Siyah Tavan 16.400 TL Tümü Panoramik Açılabilir Cam Tavan 65.000 TL Max Gri Alcantara / TEP Masaj Özellikli Koltuklar 65.000 TL Max Isıtmalı Direksiyon + Çevre Görüş Sistemi (2 Kamera) 44.500 TL Max

Elektrikli e-C3 Aircross fiyatları - Temmuz 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 83 kW Elektrikli Motor Standart Menzil Max 1.760.000 TL - 83 kW Elektrikli Motor Uzun Menzil Max 1.900.000 TL -

Elektrikli e-C3 Aircross, SUV gövde yapısını elektrikli motor seçeneğiyle birleştiren modellerden biri olarak listede yer alıyor. Standart menzil ve uzun menzil seçenekleriyle sunulan model, daha geniş kullanım alanı arayan elektrikli otomobil kullanıcılarına hitap ediyor.

Elektrikli e-C3 Aircross opsiyon fiyatları - Temmuz 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Boya 11.400 TL Tümü 11 kW OBC (Yerleşik Şarj Cihazı) + Trifaze Şarj Kablosu (7,4 kW OBC + Monofaze şarj kablosu yerine) 17.000 TL Tümü

C3 Aircross Hybrid 145 fiyatları - Temmuz 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.2 Hybrid 145* eDCS6 Plus 2.155.000 TL - 1.2 Hybrid 145* eDCS6 Max 2.260.000 TL 2.160.000 TL 1.2 Hybrid 145* eDCS6 Max - 7 Koltuk 2.370.000 TL 2.270.000 TL

C3 Aircross Hybrid 145, Citroen’in kompakt SUV sınıfındaki hibrit seçeneklerinden biri olarak listede yer alıyor. Plus, Max ve Max - 7 Koltuk versiyonlarıyla sunulan model, özellikle daha esnek iç mekân beklentisi olan kullanıcılar için alternatif oluşturuyor.

C3 Aircross Hybrid 145 opsiyon fiyatları - Temmuz 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Boya 16.400 TL Tümü

Elektrikli e-C3 fiyatları - Temmuz 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 83 kW Elektrikli Motor Plus 1.565.000 TL 1.440.000 TL 83 kW Elektrikli Motor Max 1.630.000 TL 1.490.000 TL

Elektrikli e-C3, Citroen’in şehir odaklı elektrikli modellerinden biri olarak Temmuz 2026 listesinde yer alıyor. Plus ve Max donanımlarıyla sunulan model, markanın elektrikli otomobil ürün gamına daha erişilebilir seviyeden giriş yapmak isteyenlere sesleniyor.

Elektrikli e-C3 opsiyon fiyatları - Temmuz 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Boya 10.000 TL Tümü 11 kW OBC (Yerleşik Şarj Cihazı) + Trifaze Şarj Kablosu (7,4 kW OBC + Monofaze şarj kablosu yerine) 17.000 TL Tümü

Ami fiyatları - Temmuz 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 6 kW Elektrik Motor Ami 585.000 TL 555.000 TL 6 kW Elektrik Motor Ami Dark Side 600.000 TL 570.000 TL 6 kW Elektrik Motor Ami Sunrise 630.000 TL 600.000 TL

Ami, Citroen ürün gamının şehir içi kısa mesafe kullanımına odaklanan en erişilebilir modeli olarak listede yer alıyor. Küçük boyutları ve elektrikli yapısıyla pratik ulaşım ihtiyacına yönelik hazırlanan modelde Temmuz ayına özel avantajlı fiyatlar paylaşılmış durumda.

Ami opsiyon fiyatları - Temmuz 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.