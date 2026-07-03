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Temmuz 2026 MINI Fiyat Listesi Açıklandı: Elektrikli Countryman 2,5 Milyon TL’nin Altında

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MINI’nin Temmuz 2026 fiyat listesi belli oldu. Paylaşılan listede MINI Cooper 3 Kapı, Cooper 5 Kapı, Cabrio ve Countryman ailesi öne çıkarken, tamamen elektrikli Countryman E 2.493.500 TL’lik başlangıç fiyatıyla dikkat çekiyor. Listenin zirvesinde ise 6.978.900 TL’lik John Cooper Works Countryman ALL4 yer aldı.

Temmuz 2026 MINI Fiyat Listesi Açıklandı: Elektrikli Countryman 2,5 Milyon TL’nin Altında
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

MINI, Temmuz 2026 dönemi için geçerli güncel fiyat listesini paylaştı. Açıklanan listede Cooper 3 Kapı, Cooper 5 Kapı, Cabrio, Countryman C, Countryman S ALL4, John Cooper Works ve tamamen elektrikli Countryman versiyonları yer alıyor.

Bu içerikte MINI’nin Temmuz 2026 sıfır otomobil fiyatlarını, model bazlı motor ve donanım seçeneklerini ve tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarını inceliyoruz. Paylaşılan görsellerde kampanyalı fiyat bilgisi bulunmadığı için ilgili alanları tire ile gösterdik. İlk olarak markanın güncel başlangıç fiyatlarına bakalım.

İçerikten Görseller

Temmuz 2026 MINI Fiyat Listesi Açıklandı: Elektrikli Countryman 2,5 Milyon TL’nin Altında
Elektrikli MINI Countryman E
MINI Cooper 3 Kapı
MINI Cooper 5 Kapı
MINI COOPER CABRIO +1

MINI fiyat listesi - Temmuz 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı (Temmuz 2026) Kampanyalı Fiyatı
Tamamen Elektrikli MINI Countryman E 2.493.500 TL -
MINI Cooper 5 Kapı 3.267.300 TL -
MINI Cooper 3 Kapı 3.342.400 TL -
MINI Countryman C 3.780.100 TL -
MINI Cooper S 3 Kapı 5.477.100 TL -
Tamamen Elektrikli MINI Countryman SE ALL4 5.566.200 TL -
MINI Cooper S Cabrio 6.154.300 TL -
MINI John Cooper Works 6.441.400 TL -
MINI John Cooper Works Cabrio 6.718.400 TL -
MINI Countryman S ALL4 6.800.700 TL -
MINI John Cooper Works Countryman ALL4 6.978.900 TL -

Tamamen Elektrikli MINI Countryman fiyatları - Temmuz 2026

Elektrikli MINI Countryman E

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
150 kW / 204 BG Elektrik Countryman E Favoured, Otomatik 2.493.500 TL -
150 kW / 204 BG Elektrik Countryman E John Cooper Works, Otomatik 4.250.100 TL -
230 kW / 313 BG Elektrik Countryman SE ALL4 John Cooper Works, Otomatik 5.566.200 TL -

Tamamen Elektrikli MINI Countryman, SUV gövde yapısını elektrikli sürüş karakteriyle birleştiren model ailesi olarak listede yer alıyor. Countryman E daha erişilebilir başlangıç seviyesini oluştururken, SE ALL4 versiyonu daha güçlü elektrikli yapısıyla öne çıkıyor. Model, aile kullanımı ve şehir dışı yolculukları birlikte değerlendirenlere hitap ediyor.

Tamamen Elektrikli MINI Countryman opsiyon fiyatları - Temmuz 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

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MINI Cooper 3 Kapı fiyatları - Temmuz 2026

MINI Cooper 3 Kapı

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
1.499 / 156 BG Benzin Cooper 3 Kapı Favoured, Otomatik 3.342.400 TL -
1.499 / 156 BG Benzin Cooper 3 Kapı John Cooper Works, Otomatik 3.780.100 TL -
1.998 / 204 BG Benzin Cooper S 3 Kapı Favoured, Otomatik 5.477.100 TL -
1.998 / 231 BG Benzin John Cooper Works, Otomatik 6.441.400 TL -

MINI Cooper 3 Kapı, markanın kompakt gövde yapısını öne çıkaran en karakteristik modellerinden biri olarak listede yer alıyor. Favoured ve John Cooper Works tasarım paketlerinin yanında Cooper S ve John Cooper Works versiyonları, performans beklentisi daha yüksek kullanıcılar için ayrı seçenekler oluşturuyor.

MINI Cooper 3 Kapı opsiyon fiyatları - Temmuz 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

MINI Cooper 5 Kapı fiyatları - Temmuz 2026

MINI Cooper 5 Kapı

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
1.499 / 156 BG Benzin Cooper 5 Kapı Favoured, Otomatik 3.267.300 TL -

MINI Cooper 5 Kapı, klasik MINI tasarımını daha kullanışlı arka kapı yapısıyla bir araya getiriyor. Temmuz 2026 listesinde Favoured tasarım paketiyle yer alan model, kompakt boyutlarını korurken günlük kullanımda daha pratik bir gövde arayan kullanıcılar için konumlanıyor.

MINI Cooper 5 Kapı opsiyon fiyatları - Temmuz 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

MINI Cooper Cabrio fiyatları - Temmuz 2026

MINI COOPER CABRIO

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
1.998 / 204 BG Benzin Cooper S Cabrio Favoured, Otomatik 6.154.300 TL -
1.998 / 231 BG Benzin John Cooper Works Cabrio, Otomatik 6.718.400 TL -

MINI Cooper Cabrio, açık tavanlı yapısıyla markanın daha yaşam tarzı odaklı modellerinden biri olarak öne çıkıyor. Temmuz listesinde Cooper S ve John Cooper Works Cabrio versiyonlarıyla görünen model, kompakt ölçülerle sportif karakteri bir arada isteyen kullanıcılara hitap ediyor.

MINI Cooper Cabrio opsiyon fiyatları - Temmuz 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

MINI Countryman fiyatları - Temmuz 2026

MINI Countryman C

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
1.499 / 156 + 20 BG Mild Hybrid-Benzin Countryman C Dark Edition, Otomatik 3.780.100 TL -
1.499 / 156 + 20 BG Mild Hybrid-Benzin Countryman C Favoured, Otomatik 3.780.100 TL -
1.499 / 156 + 20 BG Mild Hybrid-Benzin Countryman C Trail Edition, Otomatik 4.400.700 TL -
1.499 / 156 + 20 BG Mild Hybrid-Benzin Countryman C John Cooper Works, Otomatik 4.836.300 TL -
1.998 / 204 + 20 BG Mild Hybrid-Benzin Countryman S ALL4 John Cooper Works, Otomatik 6.800.700 TL -
1.998 / 300 BG Benzin John Cooper Works Countryman ALL4, Otomatik 6.978.900 TL -

MINI Countryman, markanın SUV karakterli ürün gamını temsil ediyor. Temmuz 2026 listesinde Countryman C, Countryman S ALL4 ve John Cooper Works Countryman ALL4 versiyonları bulunuyor. Geniş gövde yapısı, yüksek oturma pozisyonu ve farklı tasarım paketleriyle model, MINI ailesinde daha çok yönlü kullanım arayanlara sesleniyor.

MINI Countryman opsiyon fiyatları - Temmuz 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

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