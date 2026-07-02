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Temmuz 2026 Opel Kampanyalı Fiyatları

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Temmuz 2026 itibarıyla Opel'in güncel fiyat listesi ve kampanyaları, yeni otomobil satın almayı planlayan kullanıcılar tarafından yakından takip ediliyor. Bu içerikte Opel modellerinin kampanyalı fiyatlarını, öne çıkan fırsatları ve güncel fiyat detaylarını bir araya getiriyoruz.

Temmuz 2026 Opel Kampanyalı Fiyatları
Deniz Şen Deniz Şen /

Türkiye otomobil pazarının köklü markalarından Opel, hatchback, sedan ve SUV segmentlerinde sunduğu geniş model yelpazesiyle farklı kullanıcı ihtiyaçlarına hitap etmeye devam ediyor. Temmuz 2026 döneminde açıklanan güncel fiyatlar ve kampanyalar da araç satın alma sürecinde olan kullanıcılar için önemli fırsatlar sunuyor.

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Bu içerikte Opel'in güncel fiyat listesini, kampanya kapsamındaki modelleri ve öne çıkan fiyat avantajlarını inceleyebilirsiniz. Eğer Opel Corsa, Astra, Mokka, Frontera veya Grandland modellerinden birini satın almayı düşünüyorsanız, aşağıdaki güncel fiyat listesi karar verme sürecinizde size yardımcı olabilir.

İçerikten Görseller

Temmuz 2026 Opel Kampanyalı Fiyatları
6

Opel kampanyalı fiyat listesi - Temmuz 2026

6

Model İsmi Güncel Fiyatı (Temmuz 2026) Kampanyalı Fiyatı
Corsa 1.535.000 TL 1.395.000 TL
Corsa Elektrik 2.101.000 TL 1.800.000 TL
Frontera 2.221.000 TL 1.840.000 TL
Frontera Elektrik 1.894.000 TL 1.600.000 TL
Mokka 1.988.000 TL 1.800.000 TL
Mokka GSE 3.570.000 TL 3.250.000 TL
Astra 2.590.000 TL 2.290.000 TL
Grandland 3.102.000 TL 2.386.000 TL
Grandland Elektrik 2.485.000 TL 3.872.000 TL
Combo 1.631.000 TL 1.371.000 TL
Combo Cargo 1.334.000 TL 1.135.000 TL
Zafira 2.516.000 TL 2.100.000 TL
Vivaro Cargo 1.583.000 TL 1.370.000 TL
Vivaro City Van 2.061.000 TL 1.790.000 TL
Movano 1.949.000 TL 1.590.000 TL
Movano Minibüs 2.493.000 TL 2.080.000 TL

Opel, Temmuz 2026 kampanyalarında model gamının büyük bölümünde dikkat çekici indirimler sunuyor. Özellikle SUV modellerinde öne çıkan kampanyalar, markanın bu dönemde fiyat avantajına ağırlık verdiğini gösteriyor.

  • Opel Corsa modelinde 140 bin TL indirim uygulanırken fiyat 1 milyon 395 bin TL'ye geriliyor.
  • Corsa Elektrik, 301 bin TL indirimle 1 milyon 800 bin TL seviyesine düşüyor.
  • Frontera modelinde 381 bin TL, Frontera Elektrik'te ise 294 bin TL indirim bulunuyor.
  • Mokka için 188 bin TL, performans odaklı Mokka GSE için ise 320 bin TL fiyat avantajı sunuluyor.
  • Astra, 300 bin TL indirimle 2 milyon 290 bin TL'ye gerilerken, kampanyanın en dikkat çekici modellerinden biri oluyor.
  • Grandland, 716 bin TL indirimle listenin en yüksek fiyat avantajlarından birine sahip olarak öne çıkıyor.
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