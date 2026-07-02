Temmuz 2026 Opel Kampanyalı Fiyatları

Türkiye otomobil pazarının köklü markalarından Opel, hatchback, sedan ve SUV segmentlerinde sunduğu geniş model yelpazesiyle farklı kullanıcı ihtiyaçlarına hitap etmeye devam ediyor. Temmuz 2026 döneminde açıklanan güncel fiyatlar ve kampanyalar da araç satın alma sürecinde olan kullanıcılar için önemli fırsatlar sunuyor.
Bu içerikte Opel'in güncel fiyat listesini, kampanya kapsamındaki modelleri ve öne çıkan fiyat avantajlarını inceleyebilirsiniz. Eğer Opel Corsa, Astra, Mokka, Frontera veya Grandland modellerinden birini satın almayı düşünüyorsanız, aşağıdaki güncel fiyat listesi karar verme sürecinizde size yardımcı olabilir.
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Opel kampanyalı fiyat listesi - Temmuz 2026
|Model İsmi
|Güncel Fiyatı (Temmuz 2026)
|Kampanyalı Fiyatı
|Corsa
|1.535.000 TL
|1.395.000 TL
|Corsa Elektrik
|2.101.000 TL
|1.800.000 TL
|Frontera
|2.221.000 TL
|1.840.000 TL
|Frontera Elektrik
|1.894.000 TL
|1.600.000 TL
|Mokka
|1.988.000 TL
|1.800.000 TL
|Mokka GSE
|3.570.000 TL
|3.250.000 TL
|Astra
|2.590.000 TL
|2.290.000 TL
|Grandland
|3.102.000 TL
|2.386.000 TL
|Grandland Elektrik
|2.485.000 TL
|3.872.000 TL
|Combo
|1.631.000 TL
|1.371.000 TL
|Combo Cargo
|1.334.000 TL
|1.135.000 TL
|Zafira
|2.516.000 TL
|2.100.000 TL
|Vivaro Cargo
|1.583.000 TL
|1.370.000 TL
|Vivaro City Van
|2.061.000 TL
|1.790.000 TL
|Movano
|1.949.000 TL
|1.590.000 TL
|Movano Minibüs
|2.493.000 TL
|2.080.000 TL
Opel, Temmuz 2026 kampanyalarında model gamının büyük bölümünde dikkat çekici indirimler sunuyor. Özellikle SUV modellerinde öne çıkan kampanyalar, markanın bu dönemde fiyat avantajına ağırlık verdiğini gösteriyor.
- Opel Corsa modelinde 140 bin TL indirim uygulanırken fiyat 1 milyon 395 bin TL'ye geriliyor.
- Corsa Elektrik, 301 bin TL indirimle 1 milyon 800 bin TL seviyesine düşüyor.
- Frontera modelinde 381 bin TL, Frontera Elektrik'te ise 294 bin TL indirim bulunuyor.
- Mokka için 188 bin TL, performans odaklı Mokka GSE için ise 320 bin TL fiyat avantajı sunuluyor.
- Astra, 300 bin TL indirimle 2 milyon 290 bin TL'ye gerilerken, kampanyanın en dikkat çekici modellerinden biri oluyor.
- Grandland, 716 bin TL indirimle listenin en yüksek fiyat avantajlarından birine sahip olarak öne çıkıyor.