Temmuz 2026 Opel Kampanyalı Fiyatları

Temmuz 2026 itibarıyla Opel'in güncel fiyat listesi ve kampanyaları, yeni otomobil satın almayı planlayan kullanıcılar tarafından yakından takip ediliyor. Bu içerikte Opel modellerinin kampanyalı fiyatlarını, öne çıkan fırsatları ve güncel fiyat detaylarını bir araya getiriyoruz.

Türkiye otomobil pazarının köklü markalarından Opel, hatchback, sedan ve SUV segmentlerinde sunduğu geniş model yelpazesiyle farklı kullanıcı ihtiyaçlarına hitap etmeye devam ediyor. Temmuz 2026 döneminde açıklanan güncel fiyatlar ve kampanyalar da araç satın alma sürecinde olan kullanıcılar için önemli fırsatlar sunuyor.

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Bu içerikte Opel'in güncel fiyat listesini, kampanya kapsamındaki modelleri ve öne çıkan fiyat avantajlarını inceleyebilirsiniz. Eğer Opel Corsa, Astra, Mokka, Frontera veya Grandland modellerinden birini satın almayı düşünüyorsanız, aşağıdaki güncel fiyat listesi karar verme sürecinizde size yardımcı olabilir.

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Opel kampanyalı fiyat listesi - Temmuz 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı (Temmuz 2026) Kampanyalı Fiyatı Corsa 1.535.000 TL 1.395.000 TL Corsa Elektrik 2.101.000 TL 1.800.000 TL Frontera 2.221.000 TL 1.840.000 TL Frontera Elektrik 1.894.000 TL 1.600.000 TL Mokka 1.988.000 TL 1.800.000 TL Mokka GSE 3.570.000 TL 3.250.000 TL Astra 2.590.000 TL 2.290.000 TL Grandland 3.102.000 TL 2.386.000 TL Grandland Elektrik 2.485.000 TL 3.872.000 TL Combo 1.631.000 TL 1.371.000 TL Combo Cargo 1.334.000 TL 1.135.000 TL Zafira 2.516.000 TL 2.100.000 TL Vivaro Cargo 1.583.000 TL 1.370.000 TL Vivaro City Van 2.061.000 TL 1.790.000 TL Movano 1.949.000 TL 1.590.000 TL Movano Minibüs 2.493.000 TL 2.080.000 TL

Opel, Temmuz 2026 kampanyalarında model gamının büyük bölümünde dikkat çekici indirimler sunuyor. Özellikle SUV modellerinde öne çıkan kampanyalar, markanın bu dönemde fiyat avantajına ağırlık verdiğini gösteriyor.