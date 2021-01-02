Çinli teknoloji devi Huawei ve oyun devi Tencent arasındaki anlaşmazlık, Tencent oyunlarının Huawei'nin mağazasından kaldırılmasıyla sonuçlanmıştı. Aradan geçen bir günün ardından Tencent oyunları yeniden Huawei mağazasına eklendi.

Dün sabah iki Çin devi arasında yaşanan bir gerilim oyun dünyasını şok etmişti. Teknoloji devi Huawei ile oyun devi Tencent, mobil oyunlardan elde edilen gelirin paylaşılması konusunda anlaşmaya varamamıştı. Bunun sonucunda Tencent'e ait tüm oyunlar Huawei'nin uygulama mağazasından kaldırılmıştı.

PUBG Mobile ve Call of Duty Mobile gibi pek çok popüler oyunun geliştiriciliğini ve yayıncılığını yapan Tencent, haliyle mobil oyun dünyasının en büyük isimlerinden biri konumunda. Oyuncuları fazlasıyla etkileyecek bu olay, neyse ki bugün çok fazla uzamadan çözüme kavuştu.

Tencent oyunları yeniden Huawei mağazasında:

Huawei ve Tencent arasında yapılan yeni görüşmeler sonucunda Tencent, yeni yaptığı açıklamada "Her iki taraf da tüketicilere daha iyi deneyim ve hizmet sunmak için birlikte çalışmaya devam edecek." ifadelerine yer verdi. Tencent'in oyunları, 1 günün ardından Huawei'nin uygulama mağazasındaki yerini yeniden aldı.

Huawei ve Tencent arasındaki bu gerginliğin nedeni, Tencent'in açıklamasına göre teknoloji devinin gelirlerden elde etmek istediği paydı. Huawei, Tencent'in mobil oyunlardan elde ettiği gelirin %50'sini kendisi için talep ediyordu. Ancak Huawei'nin bu isteği Tencent tarafından kabul edilmemiş ve sonucu bu olmuştu.

Tencent ve Huawei arasında yapılan görüşmelerde tam olarak nasıl bir karar alındığı henüz bilinmiyor. Ancak Huawei'nin Tencent'ten istediği %50'lik pay, daha önce diğer oyun geliştiricilerinin de canını sıkmıştı. Şangay merkezi Mihoyo da Huawei'yle anlaşamayan şirketlerden biriydi. Mihoyo, "Genshin Impact"ı Huawei'nin uygulama mağazasında yayınlamamıştı.