Cyberpunk 2077'nin 1.07 Yamasıyla İlgili Bilinenler

CD PROJEKT RED, gündemden düşmeyen oyunu Cyberpunk 2077 için ilk büyük yamasını bu ay içerisinde yayınlayacak. Peki, birçok temel hatayı düzeltmesi beklenen bu yamayla ilgili bilinenler neler?

Oyun dünyasında son günlerin en çok konuşulan oyunu Cyberpunk 2077, barındırdığı hatalar sebebiyle oyun dünyasının gündeminden düşmek bilmedi. Hatta geliştirici stüdyo CD PROJEKT RED'e dava açılacağı bile söylendi.

CDPR ise yayınlanacak olan yamalar ve güncellemelerle birlikte bu hataların giderileceğini ifade eden bir açıklama yayınladı. İşte bu yamalardan bir tanesi de bu ay içerisinde yayınlanacak. Peki, bu yamayla ilgili bilinenler neler?

Cyberpunk 2077 1.07 yamasıyla ilgili bilinenler

Cyberpunk 2077'nin 1.07 yaması, CD PROJEKT RED'in yayınlayacağı ilk büyük yama olacak. Bu yamanın ne zaman yayınlanacağı henüz kesin olarak bilinmese de 15 Ocak ya da 22 Ocak tarihlerinin oldukça muhtemel olduğu belirtiliyor. Ayrıca bu aya ek olarak bir de şubat ayında bir yama yayınlanacağı açıklanmıştı.

1.07 yamasıyla birlikte oyundaki hangi hataların düzeltileceği henüz tam olarak bilinmiyor. İki hafta önce yayınlanan 1.05 yamasıyla birlikte bazı hatalar düzeltilmişti, 1.07 ile birlikte daha çok hatanın düzeltilmesi bekleniyor. Ayrıca oyunun konsol sürümüne de stabilizasyon kazandırması bekleniyor.

PC, PlayStation 4, Xbox One ve Google Stadia sürümleri için yayınlanacak olan yamanın özellikle konsollarda yaşanan ve oyuncuları çileden çıkaran çökme sorunlarını düzeltmesi bekleniyor. 1.07 yamasıyla birlikte temel hataların düzeltilmesi şubat yamasıyla birlikte çeşitli ince ayarlamaların yapılacağı düşünülüyor.

Oyundaki büyük hataların düzeltileceği 1.07 yamasından sonra yayınlanacak olan 1.08 yamasının ise şubat ayı içerisinde oyunculara sunulması bekleniyor. Sizce CD PROJEKT RED'in 1.07 yamasıyla birlikte acil bir şekilde düzeltmesi gereken hatalar neler? Fikirlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.