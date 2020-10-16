Teorik Fizikçi: Karanlık Enerji, Tüm Evreni Parçalayabilir

Teorik fizikçi ve matematikçi Prof. Brian Greene, karanlık enerjide gerçekleşecek bir anomalinin tüm evreni, atomlarına kadar parçalayabileceğini ifade etti.

Dünyaca ünlü astrofizikçi Neil deGrasse Tyson’ın StarTalk adlı podcast programına konuk olan teorik fizikçi ve matematikçi Prof. Brian Greene, evrenin geleceği ve karanlık enerji ile ilgili ürkütücü açıklamalarda bulundu. Greene’e göre karanlık enerji, bir anomali neticesinde insanlığın, evrenin hatta bildiğimiz anlamda ‘madde’ kavramının sonunu getirebilir.

İçinde bulunduğumuz evren, sürekli ve giderek daha hızlı olarak genişliyor ve bilim insanları, bu genişlemenin nedeninin karanlık enerji olduğunu öne sürüyorlar. StarTalk’taki konuşmasına bu açıklamayla başlayan Greene, “Şu anda karanlık enerjinin uzaktaki galaksileri, birbirinden daha da uzaklaştırdığını biliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Karanlık enerjinin zamanla etkisini artırabileceğini ve galaksileri birbirlerinden uzaklaştırmaktan fazlasını yapabileceğini belirten Prof. Brian Greene, “Karanlık enerjinin zamanla güç kazanması mümkün. Bu da yalnızca galaksileri uzaklaştırmakla kalmayacağı, gezegenleri de yıldızlarından uzaklaştırmaya başlayacağı anlamına geliyor.” şeklinde konuştu. Bu, Dünya gibi yaşam için yıldızına bağlı gezegenlerde hayatın sona ereceği anlamına geliyor.

Karanlık enerjinin etkisini yeterince artırması halinde elektronları çekirdekten ayırarak atomu dahi parçalayabileceğini ifade eden Prof. Greene, “Zamanla büyüyen karanlık enerji, uzay-zamanın doğasına bağlı olarak, uzayı parçalayabilir, uzayın dokusunu parçalayabilir.” ifadeleriyle uzayın genişlemesinden sorumlu olan karanlık enerjinin aynı zamanda uzay için bir tehdit oluşturduğunu ima etmiş oldu.

Yine de Greene’e göre felaket senaryoları üretmemize gerek yok zira Greene, “Uzayın dokusu kendini onarabilir. Yani uzay Einstein’ın hiç düşünmediği bu yeni davranışı sergileyebilir.” diyerek karanlık enerjiye rağmen uzayın bütünlüğünü korumaya devam edebileceğini ifade etti.