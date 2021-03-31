Moderna Aşısının Kodları GitHub'da Paylaşıldı

Koronavirüs ile mücadele insanlığın umudu olan aşılardan Moderna'nın sırları tersine mühendislikle açığa çıkarıldı. Aşının kodları yaklaşık iki sayfa tutuyor.

Stanford Üniversitesi'nden araştırmacılar, Covid-19 aşısı Moderna'nın çöpe gidecek dozlarını kurtarmayı başardı. Bu boşa çıkan aşıları tersine mühendislik çalışmaları için kullanan araştırmacılar, aşının etkili olmasını sağlayan mRNA dizilimini GitHub üzerinden paylaştı.

GitHub'da dört sayfalık bir paylaşımda bulunan bilim insanları, ilk iki sayfayı yaptıkları çalışma hakkındaki detayları açıklamaya ayırırken, kalan iki sayfa ise aşının mRNA dizilimine ayrıldı. Böylece ilgili diziler ortaya çıkmış oldu.

Artık aşılardan örnek alındı

Araştırmanın nasıl gerçekleştirildiği hakkında bilgiler paylaşan bilim insanları Andrew Fire ve Massa Shoura, yaptıkları açıklamada aşı tüplerinin içerisinde kalan artık aşılarda inceleme yaptıklarını ve bu çalışmada da hem insanlarda hem de ilaçlarda yoğun olarak görülen dizilimi ortaya çıkardıklarını söyledi.

Aşının çıkışıyla birlikte pek çok araştırmada ve teşhis çalışmasında bu dizilerin sık sık gözlemlendiği de açıklandı. Bu dizileri bilmenin ve diğer RNA dizilerinden ayırabilmenin de tıbbi çalışmalara ciddi katkı sağlayacağı belirtildi.

FDA onaylı olarak yapılan çalışmaları yöneten iki bilim insanı, sırasıyla Moderna/NIH ve BioNTech/Pfizer için çalışıyor. Çalışmaya ilişkin görüşlerini bildiren bilim insanlarına göre RNA dizilerinin yayınlanmış olması büyük öneme sahip bir gelişme ve insanlığa büyük destek sağlayacak.

mRNA aşısı nedir?

Aşılarda belli hastalık yapıcı etmenlerin tamamının ya da bir kısmının zayıflatılmış hali insanlara enjekte edilir. Böylece bağışıklık sisteminin bu sorunu tanıyabilmesi ve gerekli savunma hücreleri oluşturması amaçlanmaktadır.

mRNA dediğimiz şey çok özetlemek gerekirse DNA'mızın verdiği çeşitli emirlerin yer aldığı genetik koddur. Gelin görün ki hücreler hangi mRNA'nın kendi DNA'sından geldiğini bilmez. Aşıdaki mRNA ile virüsün taç görüntüsüne ve yapısına sahip ancak zararsız örnekler oluşturur. Vücudumuz da onlara karşı savunma üretir. Moderna gibi aşılar da bu mRNA dizilerini kullanır.