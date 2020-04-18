Tesla, Araçlarını Hızlandıran Bir Güncelleme Yayınladı

Tesla, bazı araçlarına yeni bir güncelleme yollayarak araçları daha hızlı hale getirdi. Güncelleme aracı hızlandırmak dışında performans iyileştirmeleri de sağladı. Tesla sahipleri bu güncellemeden memnun kalacak gibi gözüküyor.

Teknoloji ilerledikçe, elektrikli araçların hayatımıza katılımı daha da artıyor. Elektrikli araç sektöründe güçlü bir konumda bulunan Tesla araçlarını sürekli güncelleyerek kullanıcılarını memnun ediyor. Bu güncellemeler performans artışı ve daha iyi bir kullanım sağlıyor.

Tesla Model S ve Model X sahipleri uyurken araçları bir güncelleme aldı. Gelen güncelleme sonucunda araçlar daha hızlı hale geldi ancak güncellemenin getirdiği yenilikler bununla da sınırlı kalmadı. Elektrikli araçlarla birlikte ortaya çıkan yazılım güncellemeleri, araçların parçalarını değiştirmek veya yeni performans çipleri almak yerine kullanılıyor ve tüm bu şeylerle uğraşmadan aracın daha güçlü olmasını sağlıyor. Bu, Tesla araçlara gelen güncelleme hem ulaşılabilen en yüksek hızı arttırırken hem de aracın daha iyi bir performans sunmasına katkıda bulunuyor.

Çita Modu:

Bu güncellemeyle eklenen özelliklerden biri de Çita Modu. Taycan Turbo S ile yapılan karşılaştırma testi sırasında, tekrarlanan kontrollü kalkışlardan sonra performansta bir bozulma fark edildi. Yeni güncelleme, daha hızlı kalkışlar için aracın ön tarafını alçaltıyor.

Thermal Performans:

Bir engel, batarya paketleriyle birlikte termal performans faktörleri oldu. Yazılım güncellemesiyle birlikte soğutma koşullarını yükseltmek yerine, bataryanın soğumasını sağlamak için performansa otomatik olarak koyulan limit yükseltildi. Bu güncellemenin pil ömrüne nasıl bir etki yapacağı ise belirsiz.

Güç:

Güncelleme, beygir gücüne veya otoyol hızına etki eden spesifik bir sayı içermiyor ancak Elon Musk tarafından ocak ayında atılan bir tweette 50 beygir gücü artışı hedeflendiği belirtilmişti. Yeni ve eski sistemlerin bir araya gelmesi, ekran ve kalkış kontrolünün daha kolay bir hale gelmesini sağladı. Sürücüler, kalkış yapmak için 2 pedala birden bastıktan sonra artık 15 saniyeye sahip olacak. Bu süre, güncelleme öncesinde yalnızca 4 saniyeyle sınırlıydı.