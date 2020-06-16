Çin otomotiv pazarında etkisini giderek güçlendiren Tesla, bir sonraki aracının 'Çin'de üretilmiştir' yerine, 'Çin'de tasarlanmıştır' ibaresi alması amacıyla bir tasarım yarışması başlattı. Katılımcılardan, Çin'den ilham alınması istendi.

Tesla'nın Çin'den ilham alacağı bir tasarım yarışması düzenleniyor. Düzenlenecek olan tasarım yarışması, bir Tesla sahibi ve hayranı olan Ray4Tesla adlı Twitter kullanıcı tarafından ortaya çıkarıldı. Görselde Tesla Çin'in, Çin’den ilham alan bir elektrikli araç tasarımı talebinde bulunduğu anlaşılıyor.

Tasarım daveti herhangi bir meslek grubunu kapsamadığı için isteyen herkesin tasarımlarını gönderebileceği biliniyor. Başka bir deyişle deneyimli bir tasarımcı ya da sıkı bir Tesla hayranı yeni modelin yaratıcısı olabilir. Tesla başvuruları değerlendirecek ve seçilen tasarım, gelecekte Giga Şangay'daki üretilecek ilk aracın hatlarını belirleyen kişi olacak.

Bildiride; “Bir araba tasarımcısı olmasanız bile tasarımlarınızı gönderebilirsiniz. Bu sizin için tasarlanan bir araba tasarımından daha fazlası. Tesla tasarım çalışmanızda lütfen Çin'i düşünün” ifadelerine yer verildi.

Reuters'ın haberine göre; Tesla’nın CEO’su Elon Musk, araçların ‘Çin’de üretildi’ yerine ‘Çin’de tasarlandı’ ibaresi alabilmesi için orada bir tasarım ve araştırma merkezi kurulmasını istedi. Reuters'a göre, şirket bunu bir Çin sosyal medya sitesi olan WeChat'te işe alım ilanında belirtti. Merkezin tasarımcı ve personel başvuruları 1 Şubat'a kadar sürecek. Ar-Ge merkezinin tam olarak nerede inşa edileceğiyse bilinmiyor.

Tesla, her ay binlerce araç üretip pazarlayarak dünyanın en büyük otomotiv pazarında inanılmaz bir başarı elde etti. Mayıs ayında şirket, Model 3 sedan modelinden 11.095 adet satarak Çin’de en çok satın alınan elektrikli otomobil oldu.

Giga Şangay tesisi, şirketin Q1 2020 Earnings Update Letter raporuna göre haftada yaklaşık 4.000 Model 3 sedan model üretiyor. Bu rakam, şirketin tesiste yıllık 200.000 araçlık üretim hacmine sahip olduğu anlamına geliyor. Tesla’nın, Phase 2A tamamlandıktan sonra 2021'in başlarında Model Y’nin üretimine başlayacağı biliniyor.

Tesla Çin pazarında yerini sağlamlaştırıyor

Tesla, Çin pazarında kendisine sadık bir müşteri kitlesi oluşturdu ve şirketin Çin’de herhangi bir otomobil üreticisinden fazlası olması amaçlanıyor. Çin, yalnızca dünyanın en büyük otomobil pazarı olduğu için değil, aynı zamanda zengin bir sanat tarihine sahip olduğu için Tesla’nın odak merkezinde. Geleneksel Çin sanatı MÖ 10.000'e kadar uzanıyor ve başka kültürlerle kıyaslandığında benzersiz bir tasarım ve estetiğe geleneğine sahip.

Kendilerinden biri tarafından tasarlanan 'Çin tarzı' bir araç inşa etmek, Tesla'nın ülke içindeki etkileyici varlığını artıracaktır. Tesla, ülkedeki Model 3 ve Model Y üretimini artırmaya devam etmekle kalmaz, aynı zamanda Çin pazarına özel yeni bir araç tanıtırsa bu durum şirketin hedeflediğinden bile daha yüksek satış rakamları elde etmesini sağlayabilir.