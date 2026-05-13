Çok Sayıda Tesla Cybertruck, Tekerlekleri Sürüş Esnasında Fırlayabileceği İçin Geri Çağrıldı!

Tesla, bazı Cybertruck’larda tekerleklerin sürüş sırasında yerinden fırlama riski olduğu tespit edildiği için 173 adet aracını geri çağırdı.

Gökay Uyan / Editor

Otomobil devleri, araçlarda ortaya çıkan sorunlar nedeniyle onları geri çağırmak zorunda kalabiliyordu. Şimdi ise dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticilerinden biri olan Tesla’dan böyle bir hamle geldi.

Tesla, elektrikli kamyoneti Cybertruck’ların bazılarını geri çağırmak zorunda kaldı. Gelen haberlerde çağrılan az sayıda otomobilin tekerleklerinde büyük risk oluşturan bir kusura sahip olduğu bildirildi.

173 adet Cybertruck, tekerlekleri düşebileceği için geri çağrıldı

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi tarafından yayımlanan bildiriye göre aracın hareket halindeyken tekerleğinin ayrılmasına neden olabilecek bir kusur tespit edildi. Etkilenen modellerde fren diskinin deliklerinin sert yol darbeleri, sert virajlar nedeniyle etrafında çatlaklar oluşabileceği, bunun da tekerleklerin göbekten ayrılmasına neden olabileceği ifade edildi.

Yani anlayacağınız aracı sürerken birden tekerleğin çıkıp fırlama ihtimali var. Bu da çok büyük bir problem. Açıklamalara göre toplamda 173 adet arkadan çekişli ve uzun menzilli Cybertruck’ın bu sorundan etkilendi ve geri çağrıldı . Araç sahiplerinin Tesla ile iletişime geçerek sorunu çözdürmesi gerekecek.

Mayıs 2026 Togg Fiyat Listesi: İşte %0 Faizli 1 Milyon TL Kredi ile Alabileceğiniz Modellerin Fiyatları

