Dünyanın İlk Karbon Fiber Lamborghini Huracan Evo Modeli

1016 Industries adlı bir şirket, dövme karbon fiber üretimindeki uzmanlığını Lamborghini Huracan Evo ile bir araya getirdi. Otomobile yapılan karbon fiber eklemeler ve değişiklikler, performansa da yansıdı.

Karbon fiber üretiminde uzman olan ABD merkezli 1016 Industries adlı bir şirket, dünyanın ilk dövme karbon fiber gövde parçalarına sahip Lamborghini Huracan Evo otomobilini ortaya çıkardı. Şirket, geliştirdiği otomobille koronavirüsle mücadeleye de yardımcı olacak.

Otomobilde yapılan değişiklikler arasında yüksek hızlarda dengeyi artıran karbon fiber arka kanat, paslanmaz çelik egzoz, karbon fiber kaporta, karbon fiber tavan ve 1016 Industries tarafından tasarlanmış daha hafif çamurluklar var. Ayrıca hava akışına yardımcı olması için ön ve arka difüzörlerde de karbon fiber kullanıldı.

Karbon fiber ile yeniden yaratılan Lamborghini Huracan Evo

Otomobilde yapılan egzoz yükseltmesi ve diğer bazı ayarlamalar, ağırlığı azaltmasının yanı sıra 5.2 litrelik V10 motorun ürettiği beygir gücünü 20 ve torku 26 Nm artırdı. Böylece Lamborghini Huracan Evo'nun toplam beygir gücü 650'ye, tork çıkışı ise 626 Nm'ye yükseldi.

Karbon fiber, Lamborghini Huracan için yabancı bir kavram değil. Lamborghini, Huracan Performante'nin akıllı aerodinamik sistemleri için karbon fiberden yararlanıyor. Ancak 1016 Industries, zaten etkileyici bir otomobil olan Huracan Evo'yu geliştirmek için eklediği parçalarla bir adım daha ileri gitti.

1016 Industries, nisan ayının sonuna kadar şirketin satışlarden elde ettiği gelirin %10'unu, koronavirüsle savaş veren Dünya Sağlık Örgütü'ne bağışlayacağını açıkladı. Şirket, karbon fiber Evo'nun egzotik otomobil koleksiyoncularının kesinlikle seveceği bir araç olduğunu iddia ediyor. Böylece zenginlerin, salgına karşı mücadeleye katkıda bulunabilmeleri için yeni bir yol sağlıyor.