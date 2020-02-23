Hot Wheels, Tesla Cybertruck'ın Oyuncağını Duyurdu

Lansman günü yaşananların yanı sıra tasarımıyla da gündem olan Tesla Cybertruck; Mattel tarafından ele alındı ve firma, bu ilginç tasarımlı aracın Hot Wheels markası altında piyasaya sürülecek uzaktan kumandalı versiyonunu duyurdu. Oyuncak Tesla Cybertruck, sınırlı sayıda üretilecek ve Aralık 2020'de satın alan kişilerle buluşacak.

Elon Musk'ın CEO'su olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla, geçtiğimiz yıl Cybertruck adındaki pick-up aracını duyurmuş ve araç, günlerce sosyal medyanın gündeminden düşmemişti. Tasarımını beğenenler kadar eleştirenler de olsa Tesla Cybertruck, ön sipariş rakamlarıyla başarılı bir araç olacağının sinyallerini vermişti.

Popülaritesi hayli yüksek olan Tesla Cybertruck'ı ele alan oyuncak üreticisi Mattel, aracın Hot Wheels markası altında piyasaya sürülecek oyuncak versiyonunu üretme kararı aldı. Orijinal Tesla Cybertruck'ın 1/64 ve 1/10 ölçekli versiyonlarını üretecek şirket, uzaktan kumandalı Tesla Cybertruck'lar için ön sipariş sürecini başlattı.

Uzaktan kumandalı Tesla Cybertruck'ların fiyatları belli oldu:

1/64 ve 1/10 ölçekli versiyonlar için farklı fiyatlar belirleyen şirketin açıkladığı fiyatlar, oyuncak da olsa bir Tesla Cybertruck sahibi olmak isteyenler için ideal gibi görünüyor. Aralık 2020'de satın alan kişilerle buluşacak olan uzaktan kumandalı Tesla Cybertruck'lar, şu anda ön siparişle satın alınabiliyor. Araçlar için belirlenen fiyatlarsa şöyle:

Yukarıdaki listede araç isimlerine tıklayarak uzaktan kumandalı Tesla Cybertruck'ların ön sipariş sayfalarına ulaşabilirsiniz ancak bu noktada 1/10 ölçekli versiyon için belirlenen satış limitinin aşıldığını ve bu versiyonu şu an sipariş edemeyeceğinizi belirtelim. Bu versiyonun bu kadar rağbet görmesinin altında yatan sebebinse hem boyut anlamında Cybertruck'a daha yakın olması hem de engebeli arazilerde bile kullanılabilmesi olduğu düşünülüyor. Ayrıca bu versiyonun sahip olduğu 'chill' ve 'sport' adındaki iki sürüş modu da aracı satın almak isteyenleri cezbetmiş olabilir.

40.000 dolar (vergisiz 243.856​ TL) ödeme gücüne sahip olmayan Tesla Cybertruck hayranları, uzaktan kumandalı Tesla Cybertruck'lara yönelebilirler. Araçların piyasaya sürüldüğünde nasıl görüneceğini önümüzdeki süreçte hep birlikte göreceğiz.