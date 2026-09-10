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Ticaret Bakanlığı Açıkladı: Tesla Model Y’yi Sıfırından Pahalı Satanlara Para Cezası Uygulandı!

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Ticaret Bakanlığı, vatandaşlardan gelen şikâyetler üzerine sıfırından daha pahalıya satılan 3 ayrı Tesla Model Y ilanını mercek altına aldı, bir galeriye para cezası uygulandı.

Ticaret Bakanlığı Açıkladı: Tesla Model Y’yi Sıfırından Pahalı Satanlara Para Cezası Uygulandı!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Otomotiv piyasasında sıfır araç fiyatlarının üzerinde ilan verilmesini engellemeye yönelik denetimler hız kesmeden devam ediyor. Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, kendisine iletilen "sıfırından pahalıya birden fazla Tesla Model Y satılıyor" şikayeti üzerine harekete geçildiğini ve aynı marka ile modele ait 3 ayrı ilan için denetim sürecinin tamamlandığını açıkladı.

İkinci el araç satışlarında uygulanan tavan fiyat düzenlemeleri ve Ticaret Bakanlığı yönetmelikleri, ikinci el araçların sıfır km bayi liste fiyatının üzerinde satılarak kar borsası oluşturulmasını engellemeyi amaçlıyor. Bu kapsamda internet üzerindeki ilan platformları Bakanlık ekipleri tarafından hem şikayet üzerine hem de re'sen düzenli olarak taranıyor.

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Ticaret Bakanlığı Açıkladı: Tesla Model Y’yi Sıfırından Pahalı Satanlara Para Cezası Uygulandı!
Ekran Resmi 2026-09-10 09.21.39

Bir ilana para cezası uygulandı

Ekran Resmi 2026-09-10 09.21.39

İncelemeye alınan ilk ilanda, aracın satış fiyatının 2.703.465 TL olarak belirlendiği görüldü. Yapılan detaylı kontrolde, araçta "Full Self-Driving" (FSD / Tam Otonom Sürüş) özelliğinin yer aldığı tespit edildi. Markanın resmi internet sitesindeki verilere göre Tesla Model Y'nin güncel liste fiyatı 2.474.985 TL, ömür boyu FSD opsiyon bedeli ise 228.480 TL seviyesinde bulunuyor. Aracın baz fiyatı ile eklenen opsiyon bedelinin toplamının (2.703.465 TL) ilan fiyatıyla birebir örtüşmesi nedeniyle bu firma hakkında herhangi bir idari yaptırım uygulanmasına gerek görülmedi.

Denetlenen ikinci ilanda ise Tesla Model Y marka aracın 2.645.000 TL bedelle satışa sunulduğu belirlendi. Bakanlık yetkilileri tarafından gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, söz konusu araçta herhangi bir ek donanım veya aksesuarın bulunmadığı teyit edildi. Aracın güncel bayi satış fiyatı ile ilandaki fiyat arasında 170.015 TL tutarında fahiş bir fark tespit edilmesi üzerine, ilgili galeri / firma hakkında idari para cezası uygulanması yönünde karar alındı.

İncelemeye konu olan üçüncü ve son ilan ise bireysel bir satıcıya aitti. Aynı marka ve modele ait aracın 2.750.000 TL bedelle satışa sunulduğunun ve bu fiyatın güncel baz fiyatın oldukça üzerinde kaldığının tespit edilmesinin ardından satıcıyla iletişime geçildi. Bakanlık ekipleri tarafından ilan fiyatının düşürülmesi talep edildi ve yapılan son denetimde ilanın tamamen yayından kaldırıldığı saptandı.

Ticaret Bakanlığı yetkilileri, vatandaşlardan gelen bu tür şikayetlerin titizlikle değerlendirilmeye devam edeceğini belirterek, taşıt piyasasında tüketicilerin ekonomik menfaatlerini korumak ve piyasa düzenini sağlamak amacıyla denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

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