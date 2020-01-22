Tesla’nın Piyasa Değeri 100 Milyar Doları Geçti

Elektrikli otomobil denildiği zaman akla ilk gelen firmalardan olan Tesla’nın değeri 100 milyar doları aşmayı başardı. Bu da Elon Musk için oldukça yüklü bir bonus ödemesi anlamına geliyor.

ABD borsası Wall Street’in yatırımcıları, elektrikli otomobillerde oldukça parlak bir gelecek görüyor. Bunun sonucu olarak ABD borsasında 100 milyar dolar değere ulaşan ilk otomobil üreticisi Tesla oldu. Firmanın hisseleri salı günü yaşanan artışın ardından bu tarihi eşiği aşmayı başardı.

Tesla hisseleri salı günü %3,6 artış gösterdi ve hisse başına 566 dolara erişti. Böylece Wall Street Research’ün tahmini hedef fiyatını 800 dolar olarak açıklamasından sonra Tesla hisselerindeki artış %7,2’ye ulaştı.

Tesla’nın son 1 aydaki durdurulamaz yükselişi

Tesla hisseleri son 1 ayda 420 dolardan bu seviyeye kadar yükseldi. 420 dolar, Elon Musk’ın Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarda firmayı özelleştirebileceği fiyat idi. Ağustos 2019’da attığı Tweet’te Musk, firmanın tüm hisselerini toplayabilecek kadar kaynağı olduğunu söylemişti. O dönemde firma hisseleri 330 dolar bandındaydı.

Tesla’nın hisselerindeki artış Elon Musk’ın da oldukça büyük bir bonus çeki almasını sağlayacak. Tabii ki Musk’ın ödülünü alabilmesi için bu performansın kalıcı olması gerekiyor. Yani tek bir günlük başarı sonunu ödül gemiyor.

Musk’ın sözleşmesine göre şirketin 1 ay boyunca 100 milyar doların üzerinde kalması, 6 ay boyunca da ortalama değerin 100 milyar doların üzerinde kalmasını sağlaması gerekiyor. Böylece Musk 346 milyon dolarlık ilk prim paketine ulaşabilecek.

Tesla, ABD’nin en değerli otomobil firması oldu

Tesla halihazırda Ford ve General Motors’un toplamından daha değerli. Son üç ayda da firmanın değeri iki katından fazla artış gösterdi. Firmanın bu yükselişinin arkasındaysa ekim ayında artış açıklamaları, Çin fabrikasının açılması ve firmanın beklenenden iyi gelen satış rakamları yer alıyor.

Tesla ayrıca ABD’nin Michigan eyaletiyle bir anlaşma yapmayı başardı. Bu anlaşmanın bir sonucu olarak Tesla, eyalet içerisinde araçlarını kendisi satabilecek. Böylece daha çok kazanç elde etmeleri mümkün olacak.

Tesla hisseleri 2019 Haziran’dan bu yana %210 artış gösterdi. Tesla’nın fiyatlarındaki artış, Elon Musk daha yıl sonu karlarını bile açıklamadan başladı. Son dönemde FED’in nakit akışı sağlaması sayesinde kazançlar, yönetim ya da şirket stratejisi gibi etmenler arka planda kaldı.

Önümüzdeki 12 aylık dönemin satış rakamlarına baktığımızdaysa Tesla dünyada ilk 20’de bile yer almıyor. Gelecek 12 ayda en çok Volkswagen (283 milyar dolar) satışı olması beklenirken onu Toyota (276 milyar dolar), Daimler (191 milyar dolar) ve BMW (115 milyar dolar) takip ediyor. Tesla’nın tahmin edilen satışlarıysa 31 milyar dolarda kalıyor.