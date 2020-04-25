Tesla, sürücülerin direksiyona dokunmadan aracın gitmesini sağlayan özelliği otopilota güncelleme getirdi. Güncelleme ile birlikte, eskiden sadece otoyolda kullanılan otopilot artık şehir içinde de kullanılabilecek.

Teknoloji ilerledikçe teknolojik cihazların günlük hayatımıza etkisi de artıyor. Tesla, sürekli araçlarını güncelleyerek kullanıcılara çok rahat bir sürüş deneyimi sunmayı amaçlıyor. Tesla bu doğrultuda araçların otoyolda sürücü kullanmadan gitmesini sağlayan otopilot özelliğini araçlarına eklemişti. Şimdi de bu özelliğe güncelleme geldi. Güncelleme ile birlikte araçlar artık sadece otoyolda değil, şehir içinde de sürücüsüz gidebilecek. Bunun yapılabilmesi de araçların artık trafik kurallarına göre hareket etmesine dayanıyor. Güncellemede henüz bazı eksiklikler olsa da yakın zamanda kusursuz bir otopilot deneyimi bizleri bekliyor diyebiliriz.

Geçtiğimiz hafta Elon Musk, Tesla'nın yıl sonuna kadar RoboTaxi filosunu hayata geçirme planları olduğunu doğrulamıştı ve bugün de Full Self-Driving donanımıyla birlikte sokak seviyesinde otopilot desteğini Tesla araçlar için yayınladı. Şu anda yayılmakta olan güncelleme, Third Row Tesla Podcast tarafından yayınlanan bir videoda gözüküyor.

İşte o videonun bulunduğu tweet:

Third Row Tesla Podcast, videoyu "Bugünden itibaren ABD'de bulunan Tesla araçlar, 'DUR' yazan tabelalarda ve trafik ışıklarında otomatik olarak durabilecek. Yalnızca nereye gitmek istediğinizi söyleyin. Tesla aracınız sizi şehir sokaklarından, otoyollardan ve yavaş giden araçların etrafından geçerek istediğiniz yere götürecek. Siz sadece yolculuğu takip edin" yazısıyla paylaştı ve yazının sonuna Elon Musk'ı etiketledi.

Artık Teslalar kırmızı ışıklarda durabilecek. Başka bir deyişle otopilot sadece otoyolda değil şehir içinde de kullanılabilecek. Yazılım henüz dönel adaları ve kavşaktaki sola dönüşleri desteklemiyor ancak yine de etkili bir sürüş deneyimi sunuyor. Sokak seviyesinde otopilotun, otoyol seviyesinde otopilottan çok daha zorlu olması bazı kazalara yol açabilir ancak ilerleyen zamanlarda otopilot kusursuz bir hale gelerek insanların yerini tamamen alabilir.