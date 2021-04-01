Tesla'nın henüz kusursuz bir otomatik pilot sistemine sahip olmadığını biliyorduk ancak paylaşılan yeni bir video, sistemin scooter trafiğine henüz hiç ama hiç hazır olmadığını gösteriyor.

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil markası olan Tesla, yalnızca üstün performans sunan elektrikli motoruyla değil sürücülerin ellerini direksiyondan ve gaz pedalından çekmesini sağlayan otomatik pilotuyla da ünlüdür. Ancak görünen o ki Tesla’nın otomatik pilotu, henüz tüm dünyada güvenli bir sürüş sunmaya hazır değil.

Şu ana kadar paylaşılan videolarda Tesla otomatik pilot sisteminin ABD ve Avrupa’daki şehirlerde gayet başarılı olduğu görülüyordu. Ancak konu Güney Asya’ya geldiğinde aynı başarıyı görmek zor. Vietnam'ın en büyük şehri olan Ho Chi Minh City'nin caddelerinden bir video, Tesla’nın scooter’lara karşı olduğu hazin sonucu gösteriyor.

Videoda da görebileceğiniz gibi Ho Chi Minh City, son derece yoğun bir scooter trafiğine ev sahipliği yapıyor. Tesla’nın çevre görüş sistemi, neredeyse tüm scooter'ları algılamayı başarsa da aracın dijital ekranına baktığımızda scooter'ların birbirlerinin içinden geçtiğini ve olduğundan çok daha hızlı hareket ettiğini görüyoruz. Videonun sonunda ise Tesla pes ediyor ve otomatik pilotun devre dışı bırakıldığını belirtiyor.

Söz konusu video Tesla otomatik pilot sisteminin “başarısızlığıyla” sonuçlanıyor olsa da bizlere çok önemli iki şeyi göstermiş oluyor. Bunlardan ilki, aracımızda bir otomatik pilot sistemi olsa dahi ona yüzde 100 güvenmememiz gerektiği. İkinci ve daha önemli olanı ise mükemmel şekilde çalışan bir otomatik pilot geliştirmenin neden zor olduğu. Zira gördüğünüz gibi bir ülkede başarıyla çalışan sistem, bir diğer ülkede işe yaramaz hale gelebiliyor.

Tesla otomatik pilot sisteminin scooter’lara yenildiği video