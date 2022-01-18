2019 yılında ABD’nin Los Angeles şehrinde bir Tesla Model S ile Honda Civic arasında yaşanan ve iki kişinin yaşamını yitirdiği kazadan sonra her ne kadar araç otonom modda olsa da sürücüye kasıtsız cinayet davası açıldı.

Tesla’nın başı yine dertte. ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki savcılar, Aralık 2019'da meydana gelen ölümcül bir kaza sonucunda bir Tesla sürücüsünü kasıtsız cinayet işlemekle suçluyorlar. ABD’nin Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi, otopilot sürücü yardımı özelliğinin kaza anında etkin olduğunu belirtiyor.

Bu durum da kısmen otomatikleştirilmiş bir sürüş sistemini içeren ölümcül bir kazadan kaynaklanan ilk ağır suç olması bakımından bu davayı dikkate değer kılıyor. Kazanın detaylarını merak ediyorsanız gelin bir göz atalım.

Kaza iki ölümle sonuçlandı

(Tesla Model S’in çarptığı Honda Civic)

İki ölümle sonuçlanan bu kaza 29 Aralık 2019'da Kaliforniya’nın Gardena bölgesinde meydana geldi. Haberlere göre Kevin Riad'ın sahibi olduğu Tesla Model S yoldan çıktı, kırmızı ışıkta duramadı ve bir Honda Civic ile çarpıştı ve araçtakilerin ölümüne yol açtı.

Habere göre Riad'ın kendisinin suçsuz olduğunu iddia etmesine rağmen davaya dahil olan hiç kimse 23 Şubat'taki ön duruşma öncesinde kamuoyu önünde konuşmaya hazır değil. Her iki kurbanın aileleri, Riad'ın ihmalkâr davrandığını ve Tesla'nın kusurlu araçlar sattığını iddia ederek Riad ve Tesla'yı ayrı davalarda dava ediyor ve davaların 2023'te mahkemeye ulaşması bekleniyor.