Tesla, sadece araba kullanmaları karşılığında para ödeyeceği sürücüler aramaya başladı. Saat başına 20 ila 29 dolar kazanacak bu sürücüler, Tesla'nın otopilot ve tam otonom sürüş sistemi FSD'yi test edecekler.

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticilerinden Tesla, tüm sürücülerin ağzının suyunu akıtacak bir karar aldı. Şirket, yaz mevsimi boyunca bazı sürücülere sırf Tesla sürmeleri için ödeme yapacak. Evet yanlış duymadınız. Sürücüler, Tesla otomobil kullandıkları için şirketten para alacaklar. Üstelik marka, geçmişte benzer işler için saat başına 20 ila 29 dolar aralığında ödeme yaptı.

Tesla'nın kiralık sürücü aramasının nedeni, markanın otopilot ve FSD olarak isimlendirilen tam otonom sürüş sistemi. Aslına bakacak olursak marka, otopilot ve FSD teknolojileri için Tesla sahiplerinden aldığı verileri uzun zamandır kullanıyor. Ancak bunlar yetersiz gibi görünüyor. Kiralık sürücüler, Tesla'nın otopilot ve FSD sistemleriyle ilgili çok daha fazla mikyarda veri toplamasını sağlayacak.

İşe alım şartları ultra kolay!

Tesla'nın yaptığı açıklamada, kiralık sürücü olmak için gereken şartlar da açıklanıyor. Bu şartlara baktığımızda, ultra kolay olduklarını görüyoruz. Öyle ki en az 4 yıllık ehliyeti olan, sürüş kurallarına hakim ve büyük ceza kaydı bulunmayan sürücüler, bu iş ilanına başvuru yapabilecekler. Tesla, test sürecinin 3 ay kadar süreceğini ifade ediyor. Tesla'nın internet sitesindeki ilan için şu ifadeler kullanılıyor:

Araç veri toplama ekibimize katılmak için yüksek motivasyona sahip sürücüler arıyoruz. "Araç Operatörü" rolü, araçlarımızın performansının iyileştirilmesine katkıda bulunacak yüksek kaliteli verilerin elde edilmesinden sorumludur. Bu rol, yüksek düzeyde esneklik, ayrıntılara dikkat ve yüksek tempolu dinamik bir ortamda çalışma becerisi gerektirir. Gündüz/gece vardiya pozisyonları mevcuttur. Bu isteğe bağlı, geçici bir konumdur. Görevin 3 ay sürmesi bekleniyor.

Sadece ABD ve Kanada'daki sürücüler için geçerli...

Tesla'nın tüm sürücülerin iştahını kabartan iş ilanı, ne yazık ki sadece ABD ve Kanada'daki sürücüler için geçerli. Marka, diğer ülke ve bölgelerde böyle bir çalışma yapmayacak.