Tesla, Bir Otopilot Kazası Suçlamasıyla Karşı Karşıya

Elektrikli araç piyasasının zirvedeki isimlerinden Tesla, zaman zaman otopilot kazaları ile gündeme geliyor. Bir Tesla sürücüsünün iddiasına göre Tesla'nın otopilotu yine bir kazaya sebep oldu.

Elektrikli araç piyasasında rekabet her geçen gün artıyor. Tüm otomobil üreticileri yönlerini elektrikli araçlara çevirmiş durumdalar ve artan talebin karşılanması için elektrikli araç üretimi durmadan artıyor. Ancak oluşan rekabet ortamına rağmen zirvede hala Tesla'nın olduğunu söylemek yanlış olmaz.

Aynı şekilde konu otonom araçlar olduğunda da akla gelen ilk üretici Tesla diyebiliriz. Fakat otonom araçlar hala gelişme sürecinde ve şimdiye kadar Tesla'nın otopilotu pek çok kazaya karıştı. Gelen yeni bir iddia da Tesla'nın otopilotunun yeni bir kazaya sebep olduğu yönünde.

Tesla Model Y sürücüsüne göre kazananın sebebi otopilot:

Geçtiğimiz günlerde Facebook'ta bir Tesla Model Y grubunda paylaşılan fotoğraflarla gündeme gelen kazanın sebebi, fotoğrafları paylaşan kişiye göre zamanında yavaşlamayan Tesla Model Y otopilotu. Araç hızla gelerek öndeki bir araca çarpmış ve öndeki araç çarpmanın etkisiyle Tesla'nın üzerine çıkmış. Sürücü ise o sırada otopilotun açık olduğunu ve kazaya sebebiyet verenin de bu olduğunu söylüyor. Ancak Tesla'nın bu tür kazalara yönelik ifadeleri oldukça net; 'Otopilot ve 'Full Self-Driving özellikleri, her an direksiyonu devralmaya hazır ve dikkatli sürücüler için hazırlandı'.

Kazanın detayları henüz belli değil. Sürücünün içinde olduğu Tesla Model Y'nin kaza anında hızının ne olduğu da belli değil. Ancak öndeki aracın çarpmanın etkisiyle Tesla'nın üzerine çıkması gibi detaylara bakacak olursak Tesla'nın yüksek bir hızla ilerliyor olması muhtemel görünüyor.

Bu tür kazalarla ilgili olarak bilinmesi gereken bir diğer önemli nokta ise otopilot devrede olsun ya da olmasın aracın fren yapması, yavaşlaması gibi sürüş kararları vermek hala sürücünün sorumluluğunda ve bu da sürücünün iddiaları doğru olsun ya da olmasın, hatanın büyük oranda kendisinde olduğunu gösteriyor.