Tesla CEO'su Elon Musk, katıldığı bir programda 2022 senesinde yenilenen versiyonuyla satışa sunulacak Roadster'in yerden havalanmasını istediğini açıkladı.

Elon Musk’ın Tesla hakkındaki zorlayıcı ve fütüristik planları bitmek bilmiyor. Markanın merakla beklenen ve 2022 yılında piyasaya sürülecek Roadster otomobili hakkında ünlü iş insanından yeni bir detay geldi.

Joe Rogan’ın podcast programına katılan Musk, SpaceX donanımına sahip olacak Tesla Roadster’ın gerçekten de yerden havalanmasına sağlayacak roket motorlarına sahip olacağını açıkladı.

Tesla Roadster'ın 2 metre yükseklikte durabilmesi bekleniyor

Yenilenen versiyonuyla önemli ölçüde ön sipariş almayı başaran Tesla Roadster’ı bekleyen birçok özellik bulunuyor. Musk, geçtiğimiz dönemlerde plakanın altına yerleştirilecek roket motorları sayesinde Roadster’ın diğer tüm otomobillerden çok daha hızlı olacağını açıklamış, bu motorlarda yüksek basınçlı hava kullanılacağını dile getirmişti.

Joe Rogan’ın programında söylediklerinde çok ciddi olduğunu belirten Musk, Roadster’ın tıpkı Model S Plaid gibi 0’dan 100 kilometreye 1,9 saniyede çıkacağını ve Roadster’ı bir şekilde havada durabilecek şekilde tasarlayacaklarını belirtti.

Musk, Roadster hakkındaki açıklamasında şu kelimeleri kullandı; "O arabaya gerçekten de roket motorları ekleyeceğiz. Roadster’ın yerden havalanmasını ve bu şekilde gezinmesini istiyorum ancak insanları öldürmeden bunu yapmanın bir yolunu bulmak istiyorum. Yüksekliğin 2 metre ile sınırlandırılacağını düşünüyorum. Öyle bir sistem olacak ki araç düşse bile sadece süspansiyon sistemi patlayacak ancak sürücü ve yolcular zarar görmeyecek."