Bugüne kadar birçok kazaya sebep olduğu iddiasıyla gündeme gelen ve suçlanan Tesla otopilot sistemi, Tesla’ya soruşturma açılmasına neden oldu. Özellikle polis ve itfaiye araçlarına çarptığı iddia edilen bazı Tesla modelleri, değerlendirilmek üzere soruşturma kapsamına alındı.

Tesla araçlarında sürücü müdahalesini minimuma indiren otopilot yöntemi, daha önce yaşanan bazı kazalar ve hatalardan dolayı tartışmalara neden olmuştu. Tesla’nın suçlamalara karşı cevabı ise otopilot sisteminin sürücüler tarafından yanlış kullanıldığı yönündeydi. Ancak sistemin kullanımı sırasında gerçekleşen kazaların sayısı ve niteliği, Tesla’ya soruşturma açılmasını sağladı.

Otopilot sisteminin kontrolündeki araçların acil durum araçlarına sıklıkla çarpmasına dikkat çeken ABD Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi, yapılan kazaların sayısını ve niteliğini duyurdu. Sonuç olarak şirketin ürettiği 4 farklı modelden yüzbinlerce adet araç, soruşturma kapsamına alındı.

Çoğunlukla polis ve itfaiye arabalarına çarptığı bildirildi

Tesla’nın bazı araçları, bugüne kadar birçok kazaya sebebiyet vermişti. Örneğin 2019 yılında bir Model 3 aracı, otopilot modundayken park halindeki otomobillere çarpmıştı. Bu sene 2 aracın birbirine girmesiyle sonuçlanan bir kazada da sürücü, olayda Tesla’nın otopilot sistemini suçlamıştı. Tesla ve bizzat Elon Musk’tan gelen cevaplar ise çoğunlukla sürücülerin otopilot modu açıkken sorumsuz davrandığı yönündeydi. Bazı sürücüler de bu ifadeyi doğrulamıştı. Otopilot modu çalışırken uyuyan, telefonla oyun oynayan ve alakasız işlere dalan bazı sürücülerin videoları internete yayıldı. Suçlanan sistemin birçok kazaya da engel olduğu görüldü. Ama bazı kazalar, Tesla’nın suçlamalardan sıyrılmasına engel oldu.

ABD Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi, 2018 yılının ocak ayından itibaren otopilot kontrolündeki Tesla araçlarının polis arabası, itfaiye araçları gibi acil durum araçlarına çarptığı 11 adet kaza kaydetti. Bu kazalarda 17 kişi yaralanırken 1 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca kazalar sırasında genelde havanın kararmış olduğu, Tesla araçlarının çarptığı acil durum araçlarının ise acil durum ışıkları yanar bir şekilde park halinde oldukları bildirildi. Söz konusu kazalara neden olan Tesla modelleri Model X, Model Y, Model S ve Model 3; soruşturma kapsamına alındı.

2014’ten 2021 yılına kadar üretilen X, Y, S ve 3 model Tesla araçlarının kullandığı otopilot sistemi, yetkililerce değerlendirilecek. Kendini soruşturmanın içinde bulan 765 bin araç olduğu düşünülüyor. Değerlendirmeler sonucunda Tesla hatalı bulunursa şirkete bazı yaptırımlar uygulanabilir. Ancak araçların geri çağrılması gibi bir durum muhtemelen söz konusu olmayacak. Zira otopilotla alakalı çoğu problem, Tesla’nın yayınlayacağı bir güncellemeyle de kolayca çözülebilir.