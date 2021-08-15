Yeni Patent, Cybertruck’a Eklenebileceklerin İpucunu Verdi

Tesla’nın yeni yayınlanan patentinde bazı yeni özellikleri göstermek için örnek araç olarak Cybertruck kullanıldı. Haliyle patenti görenler, özelliklerin Cybertruck’ın son versiyonunda bulunabileceğini umuduna kapıldı. Aracın iç ve dış tasarımını etkileyen cam üretim patentinin araca etki edip etmeyeceğini bu sene sonunda göreceğiz.

Tesla’nın 2019 yılında tanıtılan Cybertruck kamyonu, ilginç tasarımı ve olaylı tanıtımıyla uzun süre gündemde kalmıştı. Elon Musk, yakın zamanda yaptığı açıklamada aracın seri üretim versiyonunun tanıtım versiyonuna aşırı benzer olacağını ifade etti. Ancak araca yapılacak ufak tefek değişikliklerden de bahsetmeden geçmedi. Tesla’nın sahibi, aracın değişecek kapı kolları ve arka teker direksiyon kullanımı dışında “başka harika özelliklere” daha sahip olacağını duyurdu.

Yakın zamanda Cybertruck’ı örnek olarak kullanan bir Tesla patenti yayınlandı. Patentin odağı, şirkete ait bir cam üretme tekniğiydi. Yeni camlar kullanılarak ortaya konulan tasarımsal özelliklerin Cybertruck üzerinde gösterilmiş olması, aracın son haline dair soru işaretlerini biraz olsun dindirdi.

Daha sağlam ön cam, daha sağlam görünümlü çerçeve

Tesla’nın yeni yayınlanan bir patenti Cybertruck’a eklenebilecek bazı özelliklere dair ipuçları verdi. “Yüz Çizgili Otomotiv Cam Yapısı ve İlgili İmalat Yöntemi” adındaki patent, yoğunlaştırılmış kıvrım ve kaplamalara sahip aşırı dayanıklı bir cam yapım tekniğinden bahsediyor. Tesla, patentte bu teknikle geleneksel cam şekillendirme yöntemleriyle mümkün olmayan çok yoğun yüz çizgilerine sahip ön camlar oluşturabileceğini belirtiyor.

Gösterge paneli camdan olabilir

Patentte göze çarpan özellikler sadece dış tasarımla sınırlı değil. Yine örnek olarak Cybertruck üzerinde gösterilen bir özellik, aracın camdan bir gösterge paneline sahip olabileceğini gösteriyor. Cybertruck’ın prototip versiyonunda bu bölüm, dönüştürülmüş kompoze kağıttan meydana geliyordu. Ancak patentte yine söz konusu yoğunlaştırılmış cam kullanılarak iç tasarım daha şık bir hale getirilmiş. Ayrıca camın dayanıklılığına rağmen panelin üzeri koruyucu bir kaplamayla kaplanmış

Cybertruck’ın tasarımı çoktan tamamlandı. Patentte araç üzerinde gösterilen özelliklerin ise gerçekten bu araçta olup olmayacağını öğrenmek için geriye beklemek kaldı. Ancak bu bekleyiş uzun sürmeyecek gibi, zira bu yılın sonlarında araç beta sürecine girecek. Seri üretim ise önümüzdeki yıl Tesla’nın Giga Texas fabrikasında başlayacak.