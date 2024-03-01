Bir arabanın saatte sıfırdan yüz kilometreye 1 saniyenin altında ulaşabilmesi için roket kullanılacağı söyleniyor. Evet, roket.

Tesla Roadster dediğimizde “bu araba çok önceden yok muydu zaten?” diye düşünmüş olabilirsiniz. Gündeme gelen ve insanları heyecanlandıran model, yeni bir Roadster. Hazır eskisinden bahsetmişken de saatte 0’dan 100 kilometreye 1,9 saniyede çıktığını belirtmek gerek. Zira Elon Musk’ın açıklamalarıyla gündeme gelen yeni model, bu süreyi 1 saniyenin altına taşıma iddiasıyla dikkat çekiyor.

X üzerinden Elon Musk’ın yaptığı açıklamalar o kadar iddialı oldu ki ne bekleyeceğimizi biz bile şaşırdık. Kulağımıza takılan en ilginç kısım, bu aracın saatte 0’dan 100 km hıza 1 saniyenin altında ulaşması. Ama popüler milyarderimiz bunun, araç hakkında olabilecek en az ilgi çekici özellik olduğunu da söylüyor. Biz yine de bu nasıl oluyormuş bi’ bakalım.

SpaceX’in rolü ne? Arabaya roket mi takacak sanki…

Musk, 20 Mayıs 2021’de Roadster’ın hızlanmasını soran bir kullanıcıya SpaceX roket itici opsiyonundan bahsetti. Söz konusu paylaşımı altta görebilirsiniz.

İddialara göre bu opsiyonu satın alan kişilerin araçlarında 10 adet ufak, itici roket bulunacak. Sağlık bakımından bunun herkes için uygun olmayacağını belirten Musk, hızlı trene bindiğimizde gelen adrenaline benzetiyor bu deneyimi. Milyarderimizin farklı bir paylaşımda belirttiğine göre bu roketler sadece hızlanma değil; son hız, frenleme ve viraj alma gibi konularda da destek sağlayacak.

Sadece hızlanma için üretilen araçlar için bu mümkün. Ama biz şöyle araçları sokakta görmüyoruz:

Drag yarışında arabanız istediği kadar güçlü olsun, yol tutuşu yoksa o gücü yola aktaramaz, aktaramazsa da ilerleyemez. Yani 2.000 beygirlik motora da sahip olsanız lastik ve zemin üzerine çalışmadığınız takdirde sonunuz hüsran. Bu yüzden drag arabalarında, normal sokaklarda kullanımı yasal olmayan farklı lastikler kullanılır ve bunlar tutuşu artırır.

Bir arabanın hızlanma süresini kısaltmak için de bunu düşünmek gerekir. O yüzden Roadster'ın roketleri çok büyük avantaj.

Dodge Challenger modellerinde drag için özel bir çift lastik edinebiliyorsunuz ve temelde bunlar yasal mesela. Fakat şirket, yağmurlu havada ve otobanda kullanmamanız adına uyarıyor sizi. Neredeyse yasal diyelim o yüzden. Onun dışında o sivri burunlu arabaları Tesla’yla bir tutmayalım. Zira bu, alıp caddede gezebileceğimiz bir araba.

İsviçreli bir yarış takımı, Roadster’da görmek istediğimiz rekoru elde etmişti.

AMZ Racing isimli takımın ürettiği bu araç elbette üstte bahsettiğimiz ayrımı da hesaba kattığımızda pek de Roadster’la aynı ligde değil. Zira spesifik olarak bu rekor için üretilmiş. Roadster ise, Musk’ın da dediği gibi bunun yanında birçok farklı şey sunacak. Mythen diye isimlendirilen bu araç, 0,956 saniyede saatte 0’dan 100 km hıza ulaştı. Üstte de bu rekorun, deneyimi aktarma açısından olabilecek en kötü şekilde çekilmiş kanıtını görebilirsiniz.

Neyse ki Tom Scott, bu deneyimin nasıl olduğunu kendisi göstermiş. 4:08 süresine getirip izleyebilirsiniz.

Seri üretimde olan araçlarda ise rekor, elektrikli bir modelde değil.

Son zamanlarda sayısız rekor kıran Rimac Nevera aklınıza gelmiş olabilir fakat onun rekoru, 1,85 saniye. Rekor, 1,66 saniye ile Dodge Challenger SRT Demon 170’e ait. İçten yanmalı motora sahip bir aracın bu rekoru elde tutması oldukça şaşırtıcı. Zira bu araçlar tek motordan 4 tekerleğe bir sürü parça yoluyla güç gönderirken elektrikli araçlar, her tekere anında güç göndererek rekabette öne geçiyor.

İtici roketler, Musk’ın bu iddiasını gerçeğe dönüştürecek gibi görünüyor.

Bu noktada şirketin, yol tutuşu konusunda da ağzımızı açık bırakacak bir mühendislik çözümüyle karşımıza çıkmasını bekliyoruz. E hâliyle Musk da daha hiçbir şey görmediğimizi söylüyor.

Bu noktada Tesla Roadster’nın lastiklerine de dikkat etmek gerekecek. Sizin bu araçtan beklentileriniz neler? Fiyatına hiç girmiyoruz bile. Rocket League'e düşünce bakarız artık...

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