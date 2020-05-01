Tesla’nın 2017’de tanıtıldığından beri büyük bir ilgiyle takip edilen elektrikli kamyonu Semi’nin seri üretimi geçen sene 2020’e ertelenmişti. Yapılan son açıklamaya göre kamyonun seri üretim tarihi 2021’e ertelendiği duyuruldu.

Geçtiğimiz gün kazanç raporlarını açıklayan Tesla, koronavirüs pandemisi süresinde 16 milyon dolar kar elde ettiğini duyurmuştu. 2020’nin ilk çeyrek sonuçları için çok küçük bir kar olarak gözüken bu tutar, yine de şirketin zarar etmediği göz önüne alındığında olumlu karşılanmıştı. Tesla, her ne kadar COVID-19 nedeniyle zarar yaşamamış olsa da pek çok proje bu sebeple erteleniyor.

Şirketin ilk olarak 2017’nin sonlarında tanıttığı ve 2019’da üretime gireceği açıklanan elektrikli kamyonu Semi, öncesinde 2020’ye kadar ertelenmişti. 2020’de koronavirüs pandemisinin çıkmasının ardından ise büyük beklenti yaratan kamyonun üretimi 2021’e ertelendi. Tesla gecikme için bir açıklama yapmadı, ancak şirketin COVID-19 nedeniyle duran üretim süreci bu konuda büyük etken olduğu düşünülüyor.

Tesla Semi merakla bekleniyor

Tesla Semi’nin seri üretim tarihi ne kadar ertelense de araç ilk tanıtıldığı günden beri büyük bir ilgiyle takip ediliyor. UPS ve Walmart gibi şirketler başta olmak üzere yüzlerce şirket elektrikli kamyon için ön sipariş vermiş durumda. Semi’nin 300 mil menzilli modelini 150.000 dolar, 500 mil menzilli modelini ise 180.000 dolardan satışa sunan Tesla, bu kamyonuyla taşımacılık sektöründe yeni bir süreç başlatmak istiyor.

Normal bir dizel kamyonun 0’dan 60 mph’ye çıkması yaklaşık 15 saniye sürerken Tesla Semi’ler aynı hıza sadece 5 saniyede ulaşabiliyor. “Tesla kamyonunu bir mermi gibi tasarladık” şeklinde bir açıklaması bulunan Elon Musk, Semi’nin çıkışını biraz daha erteleyerek diğer modellerin üretimine odaklanmayı planlıyor.