Tesla’nın Yeni Özelliğinin Nasıl Çalıştığını Gösteren Video

Elon Musk'ın CEO'luğunu yaptığı Tesla, geçtiğimiz günlerde yayınladığı bir güncellemeyle Auto Pilot'un trafik ışıklarını ve çevrede bulunan dur işaretlerini algılamasını sağlayan bir özelliği araçlara eklemişti. Şimdiyse YouTube'da yayınlanan bir video, sistemin nasıl çalıştığını bizlere gösteriyor.

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, bir süredir Auto Pilot’un trafik ışıklarını ve çevredeki dur işaretlerini tanıması için çalışmalar yürütüyordu. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde ‘2020.12.6’ sürüm numarasıyla yeni bir yazılım güncellemesi yayınlayan şirket, bu güncellemeyle birlikte Auto Pilot teknolojisine trafik ışıklarının ve dur işaretlerinin tanınması özelliğinin eklediğini bildirmişti.

Güncellemenin yayınlanmasının ardından kısa bir süre geçmiş olsa da Tesla Black isimli bir YouTube kanalı, Auto Pilot’a eklenen yeni özelliğin nasıl çalıştığını gösteren bir video yayınladı. Dilerseniz gelin önce bu videoyu izleyelim, daha sonrasındaysa Auto Pilot’un trafik ışıklarını ve etraftaki dur işaretlerini algılamasını sağlayan sistemin nasıl çalıştığına daha yakından bakalım.

Tesla’nın trafik ışıklarını ve dur işaretlerini algılayan yeni sistemi, şimdilik standart bir deneyim vadediyor:

Yeni özelliğin piyasaya sürülmesi için yoğun şekilde çalışan elektrikli otomobil üreticisi, bu özelliğin başlangıçta 'standart' olacağını kabul ediyor. Videodan görüldüğü üzere Auto Pilot, kavşaktan geçmeden önce sürücülerden onay istiyor. Bu noktada yeni güncellemenin sürüm notlarında değinen şirket, yeni özelliğin hâlâ daha beta aşamasında olduğunu, 'ders aldıktan sonra' daha doğal bir şekilde çalışacağını söylüyor.

Bu nedenle Tesla sürücüleri, şu anda Auto Pilot'a özellik devredeyken kavşaktan nasıl geçeceğini öğretiyor. Sistemin işleyişine gelecek olursak sürücüler, araç yavaşlamak üzereyken bir bildirim alıyorlar ve otomobil durma çizgisinden önce yavaşlayarak duruyor. Araç durduğundaysa şoförün sürüşe devam etmenin güvenli olduğunu sisteme bildirmek için vites düğmesine bir kez dokunması veya gaz pedalına kısa süreliğine basması gerekiyor.

Şimdilik yalnızca ABD’de kullanıma sunulan yeni özelliğin diğer ülkelerde de kullanılabilmesi için şirketin veritabanını genişletmesi ve ilgili ülkelere uygun duruma getirmesi gerekiyor. Bu noktada özelliğin diğer ülkelerde ne zaman kullanıma sunulacağıysa şimdilik bilinmiyor.