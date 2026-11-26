Geçtiğimiz günlerde bir Tesla'nın otomobillerin üzerinden havalanıp havada takla attığını gördük. Üstelik bu, yapay zekayla hazırlanmış bir video da değildi.

Elon Musk'ın yıllardır sözünü ettiği yeni nesil Tesla Roadster, 15 Ekim 2026'da düzenlenen etkinlikte yeniden karşımıza çıktı. SpaceX teknolojisinden yararlanan özel iticiler sayesinde kısa süreliğine havalanabilen otomobil, klasik otomobillerden oldukça farklı bir noktada duruyor.

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Peki asıl merak edilen soruya gelelim: Tesla'nın uçan arabası Türkiye'de satışa sunulsa kaç TL olurdu?

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Öncelikle meşhur Roadster Rocket'i tekrar hatırlayalım.

Tesla'nın yeni Roadster'ı aslında tamamen yeni bir fikir değil. Şirket, ikinci nesil Roadster'ı ilk kez 2017 yılında tanıtmış ancak otomobilin üretimi yıllarca ertelenmişti. 15 Ekim 2026'daki etkinlikte ise bu kez SpaceX iş birliğiyle geliştirilen özel iticilere sahip güncel versiyon gösterildi.

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Otomobil gösteri sırasında ters çevrilmiş bir rampada ilerledi, havada dönüş yaptı ve diğer araçların üzerinden atladı. Tüm bunları gerçekleştiren sistemde ise bir mucize değil, soğuk gaz iticileri ve aracı zemine bastırmaya yardımcı olan özel fan teknolojisi bulunuyordu.

Burada karıştırılan bir noktaya da açıklık getirelim, Roadster, gökyüzünde uzun süre duran, hatta uçabilen bir araç değil. Bu teknoloji sadece otomobilin kısa süreliğine havalanmasını ve havada akrobatik hareketler yapmasını sağlıyor.

Tesla Roadster Rocket'in yurt dışı fiyatı ne kadar olabilir?

Gelelim en merak edilen konuya... Tesla, yeni Roadster'ın nihai satış fiyatını henüz açıklamadı. Ancak başka bir uçan otomobil üreticisi olan Alef Aeronautics'in Model A isimli aracı için açıklanan 300 bin dolarlık fiyatı, hesabımızda referans olarak kullanacağız. ,

Bu rakam Tesla'nın resmi fiyatı değil, Türkiye'deki olası maliyeti hesaplayabilmek için oluşturduğumuz varsayımsal bir senaryo. Kasım 2026 kuruyla hesapladığımızda ise 300 bin dolar yaklaşık 15,2 milyon TL'ye karşılık geliyor.

Tesla'nın uçan arabası Türkiye'de kaç TL olabilir?

Şimdi biraz da ülkemizin gerçeklerine dönelim. ABD'den ithal edilen tamamen elektrikli bir binek otomobil için %10 gümrük vergisi ve %30 ek mali yükümlülük uygulanmasını hesaba katıyoruz. Bunun üzerine yüksek güçlü elektrikli otomobillerdeki %75 ÖTV ve %20 KDV geliyor. Roadster'ın nihai motor gücü ve gümrük sınıflandırması henüz kesinleşmediği için burada 160 kW üzerindeki elektrikli binek otomobil senaryosunu baz alıyoruz.

Hesabımızı 300 bin dolar üzerinden yaptığımızda ortaya şöyle bir tablo çıkıyor:

Vergi ve maliyet kalemi Tahmini tutar Yurt dışı araç bedeli 15.203.160 TL Gümrük vergisi (%10) 1.520.316 TL Ek mali yükümlülük (%30) 4.560.948 TL ÖTV (%75) 15.963.318 TL KDV (%20) 7.449.548 TL Tahmini Türkiye fiyatı 44.697.290 TL

Yani 300 bin dolarlık bir fiyatla satışa sunulduğunu varsaydığımız Tesla Roadster'ın Türkiye fiyatı yaklaşık 44,7 milyon TL olabilir. Üstelik bu hesaplamaya taşıma, sigorta ve diğer ithalat masraflarını da eklemedik. Rocket versiyonunun gümrükte nasıl sınıflandırılacağı ve Türkiye'de hangi şartlarda tescil edilebileceği de henüz belli değil.

Sonuç olarak Tesla'nın uçan otomobili Türkiye'ye gelse bile onu satın almak pek çoğumuz için hayal olarak kalacak gibi görünüyor. Üstelik yaklaşık 45 milyon TL ödeyerek alacağımız otomobille istediğimiz zaman gökyüzüne çıkabileceğimiz de kesin değil.