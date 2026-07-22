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Tesla Yaz Güncellemesi Türkiye'deki Model Y'lere Geliyor: Arsız Yapay Zeka Grok'a Hazır Olun!

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Tesla Yaz Güncellemesi, Türkiye'deki Model Y kullanıcılarının araç içi deneyimini değiştirecek kapsamlı yeniliklerle geliyor. Grok desteğinden alışkanlıkları öğrenen navigasyona, mobil uygulamadaki yeni kontrollere kadar uzanan paket kademeli dağıtılacak ve erişim tarihi araçlara göre değişebilecek.

Tesla Yaz Güncellemesi Türkiye'deki Model Y'lere Geliyor: Arsız Yapay Zeka Grok'a Hazır Olun!
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Tesla sahipleri, araçlarına gelen güncellemelerin bazen küçük bir menü değişikliğinden çok daha fazlasını sunduğunu zaten biliyor. Bu kez karşımızda, günlük kullanım alışkanlıklarını doğrudan etkileyebilecek daha kapsamlı bir paket var. Tesla Yaz Güncellemesi, özellikle Türkiye'deki Model Y kullanıcıları için dikkat çekici bir dönemin kapısını aralıyor.

Buradaki en dikkat çekici isim doğal olarak Grok. Ancak mesele yalnızca otomobilinize soru sorup cevap almak değil. Tesla, yapay zekâ asistanını aracın temel işlevleriyle daha sıkı biçimde buluşturuyor. Yine de güncellemenin herkese aynı anda ulaşmayacağını, dağıtımın araç ve bölgeye göre kademeli ilerleyeceğini baştan belirtmek gerekiyor.

İçerikten Görseller

Tesla Yaz Güncellemesi Türkiye'deki Model Y'lere Geliyor: Arsız Yapay Zeka Grok'a Hazır Olun!
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Grok Artık Sadece Sorularınızı Yanıtlamakla Yetinmeyecek

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Güncellemenin ardından Grok, sesli komutlarla telefon araması başlatabilecek, müzik arayıp çalabilecek, klima ayarlarını değiştirebilecek ve torpido gözünü açabilecek. Ayrıca aracınızla ilgili sorulara doğrudan yanıt verecek. Kısacası Grok, ekrandaki bir sohbet aracından çıkıp günlük sürüşte gerçekten işe yarayan bir yardımcıya dönüşecek.

Tesla'nın daha önce sunduğu sesli navigasyon desteği de bu yapının içinde çalışmaya devam edecek. Böylece siz rota oluştururken, konum ararken veya yolculuk sırasında bilgi almak isterken daha doğal komutlar kullanabileceksiniz. Türkçe komutların ne kadar akıcı ve hatasız çalışacağı ise özellik Türkiye'deki araçlara ulaştıkça netleşecek.

Aracınız Gideceğiniz Yeri Sizden Önce Tahmin Edebilecek

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Automatic Navigation artık yalnızca ev, iş ve takvim kayıtlarına bakmayacak. Sistem, düzenli olarak uğradığınız okul, spor salonu veya benzeri noktaları öğrenerek siz daha adres girmeden rota önerebilecek. Preferred Routes ise aynı hedefe giderken daha önce seçtiğiniz yolları öne çıkaracak ve navigasyonu kişisel alışkanlıklarınıza göre şekillendirecek.

Mobil uygulama tarafında da ciddi kolaylıklar var. Yolculuğun sonunda araçta kalmasını istediğiniz batarya oranını telefondan belirleyebilecek, özel araç kaplamalarını USB bellek kullanmadan gönderebilecek ve Self-Driving istatistiklerinizi uygulama üzerinden görüntüleyip paylaşabileceksiniz. Böylece bazı hazırlıkları araca binmeden tamamlamak mümkün olacak.

Eğlence Sistemi ve Arka Ekran Kontrolleri de Yenileniyor

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Eğlence bölümünde Caraoke artık performansınızı puanlayacak ve yüksek skorları sürücü profilinize kaydedecek. Rear Display Lock özelliği ise arka ekrandaki içeriklerin yalnızca ön taraftan kontrol edilmesini sağlayacak. Ayrıca araç tarayıcısının kamera ve mikrofon erişimi kazanmasıyla web tabanlı görüşme servislerinin önü de açılacak.

Pakette Apple Music kuyruğuna şarkı ekleme, Supercharger istasyonlarını adlarıyla arama, Self-Driving görselleştirmesinin yakınlaştırma seviyesini kaydetme ve yeni Model 3 ile Model Y için giriş animasyonları da bulunuyor. Ancak asıl önemli nokta şu: Türkiye'deki tüm uyumlu Model Y'ler güncellemeyi aynı gün almayacak; dağıtım birkaç haftaya yayılabilecek.

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Araba Tesla Elektrikli Araba Grok

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